Sonne, Neubürgerempfang, Nikolaus-Stiefelabgabe, Verkehr

Bernau (Barnim): Wir hoffen, Ihr hattet ein schönes Wochenende und wünschen Euch einen guten Start in die neue Woche, die in unserer Region mit Sonne begann.

Neben Infos zum Verkehr, wollen wir Euch auf zwei Terminie am heutigen Montag hinweisen:

Nikolausshopping – Stiefelabgabe

Bereits zum 9. Mal findet das beliebte Nikolaus-Shopping in der Bernauer Innenstadt statt. In diesem Jahr können sich die kleinen Stiefelsucher am 06. Dezember auf den Weg machen, um ihre prall gefüllten Winterschuhe in den Schaufenstern der Geschäfte zu entdecken und in Empfang zu nehmen.

Der Nikolaus und seine Helfer eröffnen ihr Nikolaus-Büro in diesem Jahr in der Galerie Bernau, Bürgermeisterstraße 4. Dort nehmen die fleißigen Mitarbeiter des Nikolauses die geputzten Stiefel entgegen. Das Büro öffnet am Montag, den 27. November von 16 bis 20 Uhr und Dienstag, den 28. November von 9-12 Uhr. (Info)

Neu-Bürgerempfang in Bernau

Neu-Bürger sind in Bernau herzlich willkommen. Das signalisiert die Stadt jetzt auch mit einem Empfang für neu Zugezogene.

Zu Montag, den 27. November, 18 Uhr sind alle Neu-Bernauer ins Ofenhaus, Weinbergstraße 3 eingeladen. „Wir wollen den neuen Mitbürgern die Verwaltung vorstellen und sie über die weitere Entwicklung der Stadt informieren“, so Bürgermeister André Stahl. Vor allem aber möchte er mit ihnen ins Gespräch kommen, hören, ob sie inzwischen in Bernau angekommen sind, was ihnen in ihrer neuen Heimat gefällt und was nicht. Das Stadtoberhaupt lädt zusammen mit der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Dr. Hildegard Bossmann zu der Veranstaltung ein. Die Einladung richtet sich in erster Linie an Neubürger, die 2016 und 2017 nach Bernau gezogen sind. (Info)

Verkehr:

Ursprünglich sollten die Instandsetzungsarbeiten am Kreisverkehr und der Fahrbahn B 273/L304 zwischen der Anschlussstelle BAB A 11 Wandlitz und Brandenburgklinik am vergangenen Freitag, dem 24.11. abgeschlossen sein. Auf Grund des verregneten Wetters der vergangenen Wochen, kann der Termin leider nicht eingehalten werden, da die Abbindezeit der verbauten Materialien witterungsbedingt länger dauert. Baustelle bleibt nunmehr bis 08. Dezember bestehen. (Info)