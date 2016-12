So langsam kehrt Ruhe in Bernau ein – dafür ist mein Paket weg!

Bernau: Traditionsgemäß nutze ich den 23. Dezember meist dazu um Liegengebliebenes im Büro abzuarbeiten, meinem Schreibtisch etwas Platz zu verschaffen und auf den Paketboten zu warten.

So auch heute. Während Kollegen bereits im Urlaub sind, tausende Menschen hektisch durch die Bahnhofs-Passage ziehen um letzte Geschenke zu organisieren, sitze ich entspannt im Büroturm und widme mich in aller Ruhe meiner vorgenommenen Arbeit.

Dies lief zwar sehr schleppend an, aber irgendwann entwickelte sich eine gewisse Eigendynamik und gegen 16 Uhr war Land in Sicht. Bis mir auffiel, dass mein Paketbote noch nicht da war. Also bemühte ich die Sendungsverfolgung und musste feststellen, dass diese zwar recht hübsch und weihnachtlich aufgemacht war, es fuhr ein Paket-Schlitten in der Grafik, aber, das Ergebnis entsprach nicht meiner Vorstellung.

Denn darin stand, dass der Paketbote (angeblich) versucht habe, mir heute ein mein Paket zuzustellen, aber leider alles verschlossen gewesen sei. Weiterhin versuchte mich der Status zu beruhigen, indem dort stand, dass das Paket nun in der Abholstation in Hoppegarten liege. WAS?

Natürlich war hier in der Passage nichts verschlossen und erst recht war ich den ganzen Tag da… Was ist da schief gelaufen, lieber Paketdienst? Fragen über Fragen, die sich wahrscheinlich wohl erst nach Weihnachten beantworten werden…

Ich hoffe, Ihr habt alles pünktlich bekommen und auch sonst nicht mehr all zu viel Stress.

Wir schauen heute Abend noch bei der wohl verrücktesten Weihnachtsfeier der Stadt „Weihnachten in Familie“ vorbei und wünschen Euch einen schönen und entspannten Abend…