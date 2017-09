Schwerer Verkehrsunfall A11 AS Bernau-Nord – AS Bernau-Süd

Bernau (Barnim): Zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten, kam es gegen 13 Uhr auf der A11 zwischen Anschlussstellen Bernau-Nord und Bernau-Süd.

Im Augenblick sind Feuerwehren und Rettungsdienste vor Ort. Die Autobahn in Richtung Berlin ist in diesem Bereich voll gesperrt. Letzte Ausfahrt aus Richtung Norden ist Bernau Nord.

Durch die Sperrung kommt es zu erheblichem Stau und hohem Verkehrsaufkommen in Bernau selbst, da viele in Nord abfahren und durch die Stadt zum Anschluss Bernau-Süd fahren.

+++ Nachtrag: 14.55 Uhr: Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr haben die Autobahn verlassen. Momentan wird die Unfallstelle geräumt und gereinigt. Der Verkehr sollte also in Kürze wieder rollen… Gute Fahrt! Durch den Unfall hat sich ein erheblicher Rückstau gebildet – Bernau ist sozusagen DICHT – Passierdauer in Richtung Süd/Bln. gut eine Stunde ++++