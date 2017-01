Schulen in Bernau luden zum Tag der offenen Tür ein

Bernau: Am heutigen Samstag luden Bernauer Schulen zu einem Tag der offenen Tür ein und gaben interessante Einblicke in den facettenreichen Unterrichtsalltag.

So präsentierte die Tobias Seiler Oberschule an der Zepernicker Chaussee in zwei Gebäuden u.a. ihre einzelnen Fachbereiche und den Förderverein der Schule.

Nur ein Stück weiter, bot zeitgleich das Paulus-Praetorius-Gymnasium Führungen durch das Gebäude an. Zudem konnten Besucher sich in die Welt der Biologie-, der chemischen Experimente- und vielen weiteren Aktivitäten entführen lassen oder bei einer Tasse Kaffee der Schulband lauschen.

Beide Schulen erfreuten sich der vielen interessierten Besucher. So sprachen wir zum Beispiel mit einer Familie aus Berlin, die demnächst in unsere Gegend ziehen wird. Vorbereitend hierzu, verschafften sie sich am heutigen Samstag einen kleinen Überblick über das Schulangebot in Bernau und waren begeistert.

An beiden Schulen werden etwa 1.300 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Bereits gestern lud die Oberschule am Rollberg zum Tag der offenen Tür ein und erfreute sich ebenfalls einer großen Besucherzahl.