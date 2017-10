Schöne Ferien und einen stressfreien Wochenstart

Bernau (Barnim): Wir hoffen, Ihr hattet ein schönes und erholsames Wochenende in Bernau und Drumherum sowie einen stressfreien Start in die neue (Ferien) Woche.

Ferienprogramm:

Herbstferien im Yellow „Designe dein Spiel – Kreiere deinen Film“ – 03338 7094270

Mit Unterstützung der medienpädagogischen Fachkraft Birgit Reinermann können Kinder und Jugendliche am PC kreativ werden. Wir stellen uns die Frage: Was haben Knete, Obst und Pappe mit der Funktion eines PCs gemeinsam?

Jeder der Lust hat kann sich im Programmieren seines individuellen Computerspieles versuchen oder beim Dreh eines Stop-Motions Fims mitwirken. Hierbei geht’s nicht nur darum, das Produkt am PC zu bearbeiten, sondern ebenso um die Story erfinden, die Figurenentwicklung und den Kulissenbau.

Das Yellow hat vom 23.10. – 27.10.2017 (1. Ferienwoche) in der Zeit von 9.00 – 15.00 Uhr geöffnet.

Wir servieren täglich frisches Obst und Gemüse sowie ein warmes Mittagessen. Der Teilnehmerbeitrag pro Tag beträgt 5,00€. Geschwisterkinder zahlen die Hälfte.

Ferienprogramm im Wildpark Schorfheide – 23.10.2017 10:30 – 12:00 – Futtertour zu Luchs, Hirsch und Fischotter (Infos)

Verkehr:

L29 Biesenthal

Ab kommenden Montag, dem 23. Oktober 2017, kommt es an der L29 in Biesenthal zu Bauarbeiten in Höhe des neuen EDEKA Marktes. (Kreuzungsbereich)

Aus Bernau oder Melchow kommend, könnt Ihr ab Kreuzungsbereich bis voraussichtlich 29. Oktober 2017, nicht durch Biesenthal in Richtung Ortsausgang, bzw. Lanke fahren. Umleitungen sind ausgeschildert.

B158 Tiefensee

Vom 24.10. bis 27.10.2017 werden die Arbeiten zur Deckenerneuerung an der Bundesstraße B 158 OD Tiefensee durchgeführt.

Die Arbeiten werden unter halbseitiger Vollsperrung ausgeführt, eine Durchfahrt aus Fahrtrichtung Berlin durch die Baustelle ist in dieser Zeit nicht möglich.

Die dazu notwendigen Sperr- und Sicherungsmaßnahmen werden ab Montag den 23.10.2017 errichtet und die Sperrung wird am 24.10.2017 um 06:00 Uhr wirksam. Der Verkehr in Richtung Bad Freienwalde wird über die B 168 und L 236 nach Leuenberg wieder auf die B 158 geführt. Verkehrsteilnehmer in Richtung Berlin können durch den Baustellenbereich fahren.

Der Schmiedeweg in Tiefensee ist aus Berlin kommend nur über die ausgewiesene Umleitung erreichbar.

A114 – Zubringer Pankow – Hier beginnen die Sanierungsarbeiten. In beiden Richtungen steht nur eine Spur zur Verfügung.

S-Bahn:

Kein S-Bahnverkehr zwischen Westend <> Gesundbrunnen ( Infos

