Schildipark Panketal: Schöner wohnen mit 7000 Euro aus Lottomitteln

Schöner Wohnen für Schildkröten in der Sonnenscheinstraße

Panketal: Wie das SPD- Wahlkreisbüro Bernau und Panketal mitteilen, darf sich der privat geführte Schildipark über 7.000 Euro aus Lottomitteln freuen.

In der Mitteilung heisst es:

“Was sich liest, wie ein gut gemachter Werbeslogan, ist in Panketal doch tatsächlich Realität: Die Sonnenscheinstraße gibt es wirklich und ausgerechnet hier ist der „Schildipark e.V.“ zu Hause. Eine gute Adresse für die sympathischen, gepanzerten Tiere, denn der Verein nimmt Schildkröten auf, die als Abgabe- oder Fundtiere in Brandenburg und Berlin eine neue Bleibe benötigen und bietet ihnen eine artgerechte Unterbringung in einem beheizbaren und bepflanzten Innengehege und einer – aus Schildkrötensicht – weitläufigen Außenanlage.

Nun soll u.a. eine neue Teichanlage für Sumpfschildkröten hinzukommen.

Deshalb stattete Agrarminister Jörg Vogelsänger in Begleitung von Bürgermeister Rainer Fornell und der SPD-Landtagsabgeordneten Britta Stark dem Schildipark Panketal in dieser Woche einen Besuch ab. Im Gepäck hatte er einen Lottoscheck in Höhe von 7.000 Euro. Damit unterstützt das Brandenburger Agrar- und Umweltministerium die Arbeit des Vereins, der insgesamt rund 9.500 Euro in die neuen Anlagen investieren wird.”

Hintergrund:

Der Schildipark ist ein privates Projekt und wurde aus Liebe zu diesen einzigartigen Tieren gegründet. Wir möchten, dass diese Tiere eine Zukunft haben. Es gibt sie seit ca. 250 Millionen Jahren und nun werden sie in der freien Natur leider immer seltener …. Wir möchten diese Tiere (gerade die großen Arten: wie Geochelone pardalis, Geochelone sulcata, Chelonoidis carbonarius u.s.w.) erhalten, so der Betreiber auf seiner Homepage.

Der Schildipark nimmt Tiere die im Raum Brandenburg/Berlin als Fundtiere bzw. sicher gestellte Exemplare auf. Und im besten Falle werden diese in eine neue, artgerechte Haltung vermittelt.