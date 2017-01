Schienenersatzverkehr bei der S2 und Bahn- jetzt müsst Ihr stark sein!

Schienenersatzverkehr für Berlin-Pendler – die Bahn kommt, ach nee – baut!

Wie wir bereits am 19. Januar 2017 berichteten, startet die Deutsche Bahn in den nächsten Tagen ihr Großbauprojekt zum Ausbau des Karower Kreuzes.

„Entlang der „Stettiner Bahn“ stehen in den nächsten Jahren verschiedene Bauvorhaben auf dem Plan, die in zwei Projekte gegliedert sind: Im Rahmen des Projekts „Berlin Nordkreuz – Berlin-Karow“ wird die Fernbahntrasse zwischen dem Berliner Nordkreuz (Nähe Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen) und dem Bahnhof Berlin-Karow zweigleisig ausgebaut. Das Projekt „Berlin-Karow – Bernau“ umfasst die Errichtung eines Elektronischen Stellwerks (ESTW) für die S-Bahn (bereits in Betrieb), die Oberbauerneuerung der S-Bahngleise sowie darüber hinaus den Neubau von 13 Eisenbahnüberführungen zwischen Berlin-Buch und Bernau (bei Berlin).“

Aufgrund dieser Bauarbeiten kommt es zu folgenden Veränderungen in den Fahrplänen der Deutschen Bahn.

S2 – von Donnerstag, 2. Februar 2017, 22.15 Uhr bis Freitag, 3. Februar 2017, 22.15 Uhr kommt es zwischen Blankenburg und Buch zum Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Vom 03. Februar 2017, 22Uhr – 06. Februar 2017, ca. 1:30Uhr besteht zwischen Pankow und Buch sowie für die S8 zwischen Pankow und Mühlenbeck-Mönchmühle ein Ersatzverkehr mit Bussen.

Grund: Vorbereitungsarbeiten für den Neubau des Karower Kreuzes

RE 3 – Vom 9. Februar 2017 bis 1. April 2018 werden die Züge zwischen Bernau und Berlin Gesundbrunnen umgeleitet. Grund sind Bauarbeiten am Karower Kreuz. Die meisten Züge halten zusätzlich in Lichtenberg. Dadurch verlängert sich die Fahrzeit um bis zu 25 Minuten.

Außerdem wird die Linie in zwei Abschnitte geteilt. Es muss in Berlin Hauptbahnhof umgestiegen werden.

RB 27 – Vom 3. Februar 2017, 21:45 Uhr, bis 5. Februar 2017, Betriebsschluss, entfallen die Züge zwischen Schönerlinde und Berlin Karow. Es fahren Busse. Bitte beachten Sie, dass auch auf der S2 zwischen Pankow und Buch nur Busse fahren.

Vom 9.2.2017 bis 1.4.2018 entfallen die Fahrten von bzw. nach Berlin Gesundbrunnen. Alle Züge enden und beginnen in Karow. Ab dort können Sie die S 2 nutzen.

RE 66 – Vom 9. Februar 2017 bis Sonntag, 1. April 2018, jeweils ganztägig Umleitung und kein Halt in Berlin-Gesundbrunnen sowie zusätzlicher Halt in Berlin-Lichtenberg. Die Züge dieser Linie werden ab/bis Bernau (b Berlin) umgeleitet und enden/beginnen abweichend in Berlin-Lichtenberg (zusätzlicher Halt). Der Halt in Berlin-Gesundbrunnen entfällt.

Alle Infos und Fahrplanänderungen Eurer Züge, findet ihr unter: https://bauinfos.deutschebahn.com/berlin-bb,3