Sarah Lombardi LIVE in der Bahnhofs-Passage Bernau

Bernau: Es ist zwar knapp 4 Wochen hin, dennoch wollen wir Euch nicht die erste Veranstaltung in diesem Jahr in der Bahnhofs-Passage vorenthalten.

Am Samstag, dem 04. März 2017 dreht sich in der Bahnhofs-Passage Bernau alles um das Thema Mode. Mit tollen Aktionen, Modeschauen und LIVE Musik von Sarah Lombardi.

Auch wenn sie in den letzten Wochen wohl eher Schlagzeilen mit Noch-Ehemann Pietro oder ihrem Sohn Alessio machte, so ist sie dennoch Sängerin, die u.a. 2 Mal in den Top-Ten der deutschen Chats landete und einen Echo gewonnen hat.

Am 04. März 2017 besucht Sarah Lombardi die Bahnhofs-Passage Bernau und will das Bernauer Publikum mit ihrer Musik und einem LIVE Konzert begeistern. Weitere Infos in Kürze.