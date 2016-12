Sänger und Wham! Frontman George Michael verstorben

Last Christmas für George Michael: Wie vor wenigen Minuten bekannt wurde, verstarb der großartige britische Sänger und Musiker George Michael mit nur 53 Jahren in England. Gründe für seinen plötzlichen Tod sind zur Stunde noch nicht bekannt.

Mit seinem Schulfreund Andrew Ridgeley gründete George Michael 1981 die Band Wham!. Zu deren größten Erfolgen gehörten u.a. „Last Christmas“, „Wake Me Up Before You Go-Go“ oder später „Careless Whisper“.

George Michael zählte zu einem der erfolgreichsten Künstler unserer Zeit und verkaufte weltweit über 100 Million Tonträger.

(Sachstand: 26.12.2016 – 0:30 Uhr)