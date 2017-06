Sänger und Komponist Gunter Gabriel ist mit 75 Jahren verstorben

Bernau (Hamburg): Wie soeben von zahlreichen Medien berichtet, ist der Country- und Schlagersänger Gunter Gabriel heute mit 75 Jahren verstorben.

Gunter Gabriel wurde am 11. Juni 1942 in Bünde/Westfalen geboren und war in Deutschland als Country- und Schlagersänger, Komponist, Texter, Produzent, Synchronsprecher und Fernsehmoderator tätig.

Neben seinen eigenen Songs, wie “Hey Boss, ich brauch mehr Geld” oder “Komm unter meine Decke”, produzierte er auch andere Künstler. So unter anderem für Juliane Werding, Frank Zander, Tom Astor und die Zillertaler Schürzenjäger.

Gunter Gabriel lebte seit gut 20 Jahren auf einem Hausboot. Wie die Bild Zeitung berichtet, verstarb Gabriel an den Folgen eines schweren Sturzes von einer Treppe.

Erst im letzten Jahr besuchten Gunter Gabriel und Heinrich Doc Wulfes das Strandbad Wukensee. Anbei ein kurzes Video und Bilder hier: https://bernau-live.de/gunter-gabriel-und-heinrich-doc-wolf-im-strandbad-wukensee/

Gunter Gabriel und Heinrich Doc Wulfes