RBB Heimatjournal war zu Gast in Bernau – Heute 19 Uhr im TV

Bernau (Barnim): Falls Ihr nachher vom Weihnachtsmarktbesuch zurück kommt oder eh vorm TV sitzt, dann solltet Ihr heute um 19 Uhr RBB einschalten.

Moderator Ulli Zelle besuchte am vergangenen Mittwoch unser tolles Bernau und wird allerhand zu berichten haben.

So besuchte das RBB Team unter anderem unsere Eisbahn, war beim Aufstellen der Weihnachtsbäume dabei, lauschte den Bernauer Sängern am Platz am Steintor oder lies sich von Museumsleiter Bernd Eccarius (Foto) einige Geschichten zu unserer Stadt erzählen.

Los gehts um 19 Uhr.

Wir sind jetzt noch ein wenig auf den Weihnachtsmärkten unserer Umgebung unterwegs und werden später berichten. Momentan sind wir auf dem Markt in Börnicke – gemütlich und sehr gut besucht… Kommt vorbei!