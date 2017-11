Polizei: Unfall mit sieben Fahrzeugen und ein rabiater Bus-Fahrgast

BAB 11 – Bei Verkehrsunfall schwer verletzt worden

Am frühen Morgen des 25.11.2017 ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Lanke und Finowfurt ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 34-jähriger Mann mit seinem Opel Corsa in Fahrtrichtung Prenzlau unterwegs gewesen. Gegen 01:30 Uhr kam er aus noch ungeklärter Ursache mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Dabei wurden er und sein 30 Jahre alter Mitfahrer schwer verletzt. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn zeitweise komplett gesperrt werden.

Schwanebeck – Nicht ins Haus gelangt

Noch Unbekannte mit diebischer Absicht schafften es in den frühen Morgenstunden des 26.11.2017 nicht, in ein Haus im Lindenberger Weg zu gelangen. Ihre Versuche beschädigten zwar mehrere Fensterrahmen, trotzdem hielten die Fenster stand. Auch deren Verglasung widerstand allen Bemühungen der Täter, in das Objekt zu kommen. Das gewaltsame Vorgehen hinterließ trotzdem einen Schaden von rund 2.000 Euro.

Bernau – Renitenter Fahrgast

In den frühen Morgenstunden des 26.11.2017 meldete sich ein Busfahrer bei der Polizei in Bernau. Er war mit seinen Fahrgästen auf der Reise von Hamburg nach Stettin gewesen und musste sich eines renitenten Mitreisenden erwehren. Der 26-Jährige hatte im Bus geraucht und sich nicht um die Aufforderung gekümmert, dies zu unterlassen. Wiederholte Ansprache führte im Gegenteil noch dazu, dass sich der Busfahrer körperlichen Attacken ausgesetzt sah. Andere Reisende griffen hilfreich ein und gemeinsam konnte man den Wüterich der Polizei übergeben. Der wollte nun auch noch gegen die Beamten tätlich vorgehen. Das brachte ihm einen Platz im Gewahrsam ein, wo ein Drogentest dann auch positiv anschlug. Wie es um seinen Alkoholkonsum bestellt war, wird die Auswertung einer Blutprobe bestimmen. Die nächsten Stunden verbrachte er in Obhut der Polizei.

Eberswalde – Ohne Versicherungsschutz gefahren

Am 27.11.2017, gegen 00:45 Uhr, hielten Polizisten in der Rudolf-Breitscheid-Straße einen PKW Volvo an. Eine Prüfung der Kennzeichen brachte zutage, dass der 41 Jahre Fahrer das Auto nicht pflichtversichert hatte. Das brachte ihm eine Anzeige ein. Weiterfahren durfte er so natürlich nicht mehr.

Eberswalde – Eingangstür beschädigt

Am Vormittag des 27.11.2017 wurde der Polizei ein Einbruchsdelikt angezeigt. Noch Unbekannte hatten die Tür zu einer Gartenlaube im Schneidemühlenweg beschädigt, im Objekt selbst dann aber wohl nichts Verwertbares gefunden. Trotzdem beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf eine Summe von rund 250 Euro.

Erste Glätteunfälle -BAB 10 – Verkehrsunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen

Am frühen Morgen des 26.11.2017 ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Erkner und Rüdersdorf ein Verkehrsunfall, an dem sieben Fahrzeuge beteiligt waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 31-jährige Fahrer eines Ford Focus seine Geschwindigkeit wohl nicht den Witterungsverhältnissen angepasst und war mit dem Wagen auf der Rüdersdorfer Brücke ins Schleudern geraten. Anschließend prallte das Auto mehrfach gegen die rechte und linke Schutzplanke. Dabei rissen diverse Fahrzeugteile und der Motorblock ab. Diese Teile blieben dann auf der kompletten dreispurigen Fahrbahn verstreut liegen. Insgesamt sechs nachfolgende Autos konnten nicht mehr rechtzeitig zum Stehen gebracht werden und prallten gegen das Unfallfahrzeug sowie die umherliegenden Teile. Ein 54-jähriger Mann erlitt in der Folge Verletzungen, die im Unfallklinikum Berlin behandelt werden. Der Sachschaden wird auf rund 55.000 Euro geschätzt.

Für die Unfallaufnahme sowie die Säuberung der Autobahn musste die komplette Richtungsfahrbahn für zwei Stunden voll gesperrt werden. Die rechte Fahrspur blieb dann weitere vier Stunden gesperrt. Glücklicherweise waren zu dieser Zeit nur wenige Fahrzeuge unterwegs gewesen, so dass nur geringe Staubildung verzeichnet wurde.

Infos und Meldungen via Polizeidirektion Ost.