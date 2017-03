Polizei: Fahrkartenautomat zerstört und weitere Meldungen

Zepernick – Fahrkartenautomat zerstört

Am frühen Morgen des 28.03.2017 wurde der Polizei ein zerstörter Fahrkartenautomat am Bahnhof Röntgental gemeldet. Doch gelangten die Täter nicht an die Geldkassette. Diese verblieb im Automaten. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Zepernick – Ein Verletzter bei Verkehrsunfall

Am 28.03.2017, gegen 07:30 Uhr, stießen in der Birkholzer Straße/Ecke Kiesstraße ein Audi A4 und ein Fahrradfahrer zusammen. Der 45-jährige Radfahrer wurde dabei verletzt und zur Behandlung seiner Blessuren in ein Krankenhaus transportiert. Die 29 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. Kriminalisten der Inspektion Barnim ermitteln nun zur Unfallursache.

Lanke OT Ützdorf – Angelverein von Dieben heimgesucht

Wie der Polizei am 27.03.2017 bekannt wurde, sind noch Unbekannte auf das Gelände eines Angelvereins am Liepnitzsee vorgedrungen. Dort brachen sie dann einen Geräteschuppen auf und entwendeten mehrere Angeln. Wann sich das Geschehen ereignet hatte, war bei Anzeigenaufnahme noch nicht zu klären gewesen.

Finowfurt – In Bungalow eingedrungen

In der Nacht zum 27.03.2017 gelangten Diebe gewaltsam in einen Bungalow am Üdersee. Aus dem Objekt entwendeten sie anschließend einen Bootsmotor sowie diverse Angeln nebst Zubehör und ein Hauswasserwerk. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Eberswalde – Mehrere Kleingartenparzellen aufgebrochen

In der Nacht zum 27.03.2017 gelangten Diebe gewaltsam in acht Parzellen einer Kleingartenanlage in der Triftstraße. Aus einer Gartenlaube nahmen sie Alkohol sowie Zigaretten mit sich. Zeugen sahen noch einen Mann flüchten, konnten aber sein Entkommen nicht verhindern. Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Barnim in dem Fall.

Infos via Polizeidirektion Ost / Polizeiinspektion Barnim