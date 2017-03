Polizei: Diebe auf Einbruchstour in Wandlitz unterwegs

Wandlitz – Einbruchsdiebstahl

Gleich mehrfach wurden der Polizei im Verlauf des 28.02.2017 Einbruchsdiebstähle aus der Prenzlauer Chaussee angezeigt.

So gelangte ein Dieb in ein Büro und eine anliegende Wohnung. Beim Betreten des Schlafzimmers wurde der Bewohner wach, was den Täter zur Flucht trieb. Er konnte so erst einmal unerkannt entkommen.

Auch drangen noch Unbekannte in die Räume eines Restaurants sowie einer Zahnarztpraxis ein. Wie im vorherigen Fall wurde wiederum eine angrenzende Wohnung, diesmal zum Restaurant, heimgesucht. Ob und was den Tätern dabei in die Hände fiel, war bei Anzeigenaufnahme noch nicht zu klären gewesen.

Wandlitz – Diebin ermittelt

Nachdem am frühen Nachmittag des 28.02.2017 einer 74-jährigen Frau in einer Verkaufseinrichtung in der Prenzlauer Straße die Handtasche gestohlen worden war, liefen erste Ermittlungen an. Dabei konnte eine 46-jährige Barnimerin als Täterin bekannt gemacht werden.

Sie ließ sich zu der Tat ein und erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

Schönfeld – Jagdsitze und -kanzeln beschädigt

Am 28.02.2017 wurden der Polizei Sachbeschädigungen an Jagdsitzen und Jagdkanzeln im Beiersdorfer Waldgebiet angezeigt. Die Täter hatten Standhölzer durchtrennt und die Kanzeln in Brand gesetzt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 3.000 Euro.

Infos via Polizeidirektion Ost / Polizeiinspektion Barnim