Polizei Barnim: VW T5 in Bernau gestohlen und weitere Meldungen

Eberswalde – Autos brannten

Feuerwehr und Polizei wurden am frühen Morgen des 23.11.2017 in die Eberswalder Straße gerufen. Dort waren aus noch ungeklärter Ursache zwei PKW Ssangyong in Brand geraten. Die Autos hatten unweit voneinander entfernt gestanden. Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Barnim, wie es zu dem Geschehen kommen konnte. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Eberswalde – Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht zum 22.11.2017 gelangten Einbrecher in ein Firmengebäude in der Boldtstraße. Dort verschafften sie sich mit brachialer Gewalt Zugang zu verschiedenen Räumen und nahmen u.a. geringe Mengen an vorgefundenem Bargeld mit sich. Der Sachschaden wird bislang auf rund 500 Euro geschätzt.

BAB 11 – Unfallfahrer flüchtete

Der Polizei wurde am 22.11.2017, gegen 23:30 Uhr, von Zeugen ein Unfall kurz hinter dem Autobahndreieck Barnim gemeldet. Am Ort des Geschehens fand sich nur ein Opel Vectra, Fahrer und Beifahrer waren geflüchtet. Die am Auto angebrachten Kennzeichen erwiesen sich als gestohlen. Jetzt wird ermittelt, wer die Wagen gefahren hatte.

Bernau – Räder demontiert

In der Nacht zum 22.11.2017 versuchten noch Unbekannte, einen PKW Renault vom Gelände eines Autohauses in der Blumberger Chaussee zu stehlen. Als dies misslang, demontierten sie die Räder dieses Wagens sowie eines Dacias und verließen mit ihrem Diebesgut den Ort des Geschehens. Der dabei angerichtete Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Bernau – Autodiebstahl

Im Tagesverlauf des 22.11.2017 verschwand von seinem Abstellplatz in der Ladeburger Straße ein VW T5 mit dem amtlichen Kennzeichen EW-IG 107. Nach dem Wagen wird jetzt gefahndet.

Infos und Meldungen via Polizeidirektion Ost.