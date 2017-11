Platz 5 für den Tanzclub Bernau bei der Meisterschaft in Bremen

Bernau (Bremen): Strahlende Gesichter bei den Teilnehmern des Tanzclub Bernau e.V. bei der Deutschen Meisterschaft der Formationen in Standard und Latein in Bremen.

Auch wenn es für einen der ersten drei Plätze nicht ganz reichte, so können unserer Bernauer Tänzerinnen und Tänzer ziemlich stolz auf das Ergebnis der gestrigen Meisterschaft sein. Denn neben starker Konkurrenz startete das Bernauer Team unter teils widrigen Umständen.

Wie wir dieser Tage berichteten, wurde das Team neu zusammengestellt, es gibt eine neue Trainerin und es konnte nur 3 Monate gemeinsam trainiert werden.

Am 27. Januar 2018 ist die 1. Bundesliga erstmalig zu Gast in den “neuen Bundesländern” hier in Bernau. Bis dahin bleiben noch zahlreiche Trainings-Stunden zur Vorbereitung.