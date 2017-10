PKW-Brand auf der BAB11 zw. Bernau Nord und Wandlitz

Bernau (Barnim): Auf der BAB 11 zwischen den Anschlussstellen Bernau Nord in Fahrtrichtung Wandlitz brennt zur Zeit ein PKW in Höhe des Rastplatzes Ladeburger Heide.

Die Feuerwehr Bernau ist vor Ort. Es kann noch zu Behinderungen kommen. Bitte mit Vorsicht an die “Unfallstelle” heranfahren.

Nachtrag der Feuerwehr Bernau

Am heutigen Montag (02.10.2017) gegen 09:00 Uhr ist auf der Bundesautobahn A11 zwischen den Anschlussstellen Bernau Nord und Wandlitz in Höhe des Parkplatzes Ladeburger Heide ein Pkw Renault Clio in Brand geraten. Die 16 eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Bernau und Birkholz brachten den Brand zügig unter Kontrolle.

Um 09:45 Uhr konnte die Autobahn nach einer kurzeitigen Vollsperrung wieder freigegeben werden. Die Fahrerin blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Die Brandursache ist bisher unklar, ein technischer Defekt wird jedoch nicht ausgeschlossen, so Robert Berger von der Feuerwehr Bernau.