Pietro Lombardi – Kreischalarm in der Bahnhofs-Passage Bernau

Bernau (Barnim): Während nur einige hundert Meter weiter mittelalterliche Klänge durch den Bernauer Stadtpark hallten, so frönten und kreischten hunderte Kids ihrem neuzeitlichen Idol Pietro Lombardi in der Bahnhofs-Passage Bernau entgegen.

Anlass hierfür war ein Konzert zum verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des Bernauer Hussitenfestes. Bereits am frühen Nachmittag warteten zahlreiche Kids, bewaffnet mit ihren Handys, auf Pietro. Als dieser dann, begleitet vom TV Magazin “Red” von Pro Sieben, auf die Bühne trat, gab es keinen halten mehr. Kreischend und in völliger Euphorie wurde mitgesungen und gefeiert was das Zeug hält. Als Pietro dann auch noch zahlreiche Fans mit auf die Bühne lies, schien das Glück der Welt auf den kleinen Eventplatz der Bahnhofs-Passage zu passen. Nur mit einer großen Leiter gelang es uns irgendwie durch die Massen zu schauen.

Im Anschluss stand Pietro Lombardi für unzählige Selfies und Autogramme zur Verfügung.

Auch wenn vermutlich ein Pietro Lombardi nicht jedermanns Geschmack ist und es sicherlich auch “echte Musiker” gibt, so schaffte er es innerhalb von Sekunden all den Kids einen schönen und wohl unvergesslichen Nachmittag zu bescheren und dies sei ihnen herzlich gegönnt.

Ansonsten hatten am gestrigen Sonntag alle Geschäfte geöffnet, es gab LIVE Musik mit dem „Ralf the Harp Duo“ und die Familienshow mit den Samels Jr. verzauberten zahlreiche Besucher…

Der nächste verkaufsoffene Sonntag ist am 24. September 2017 mit Star-Gast Achim Petry.

Anbei einige Bilder und ein kurzes Video.

Fotos/Video: Bernau LIVE