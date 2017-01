Philipp, die Tine aus Bernau sucht Dich – Hilfe die wohl beeindruckte

Bernau: Heute mal eine etwas andere Öffentlichkeitsfahndung.

Völlig „verzweifelt“ schrieb uns Tine aus Bernau vorhin und bat uns, genau DICH, mit Hilfe aller Leser zu finden.

Gegen 17.30 Uhr hast Du am heutigen Nachmittag der Tine geholfen, ihr Auto in der Klementstraße Winterfest zu machen. Diese versuchte, wahrscheinlich etwas unbeholfen, einen Frost- und Schneeschutz an ihr Auto anzubringen. Und just in diesem Augenblick standest Du helfend und rettend zur Seite. Nun will sich Tine dafür bedanken…

Als wir Tine fragten warum sie solch einen Aufruf startet, schrieb sie uns zwar etwas von „dass Hilfe in der heutigen Gesellschaft… etc. – aber wir glauben, sie fand Dich einfach nur nett 😉

Also, Philipp, wenn Du das liest, melde Dich bitte bei uns.