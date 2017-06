Panketal: Schlendermeile und Sommerfest der Feuerwehr Zepernick

Panketal – Zepernick: Am vergangenen Wochenende lud die Gemeinde Panketal zur diesjährigen “Schlendermeile Panketal”- und die Feuerwehr Zepernick zum Sommerfest ein.

Bei herrlichem Sommerwetter präsentierten sich rund um die Kirche etwa 50 regionale Unternehmen, Vereine, Organisationen, Parteien oder kommunale Einrichtungen. So u.a. die Stadt Bernau, der Förderverein FFW Schwanebeck, das Gymnasium Panketal, Nur ein Mü, der Tierschutzverein oder Blinden und Sehbehinderten Verband BG Bernau.

Für gute Stimmung bei den zahlreichen Besuchern sorgten ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm für die ganze Familie, LIVE Musik sowie gastronomische Angebote.

Zeitgleich feierte die Feuerwehr Zepernick ihren 104. Geburtstag und die Jugendfeuerwehr ihren 75-en. Neben zahlreichen Rummel- und Fahrgeschäften gab es Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr, Löschübungen, Kindertheater, Tanzeinlagen der “Breaking Boundaris”, ein Oldie-Zweitakt-Treffen sowie Tanz am Abend und ein Feuerwerk in der Samstagnacht.

Alle Infos:

http://www.schlendermeile.de/ – http://www.feuerwehr-zepernick.de/

Fotos: Bernau LIVE