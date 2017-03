Osteraktion in der Innenstadt von Bernau – jetzt Osternester sichern!

Bernau: Noch ist es ja ein wenig hin bis zum Osterfest. Dennoch laufen die Vorbereitungen seitens der BeSt und den Händlern der Bernauer Innenstadt bereits auf Hochtouren. In diesem Jahr können sich alle Kinder ihr ganz persönliches gefülltes Osternest sichern und die Eltern tolle Preis gewinnen…

Was Ihr dafür tun müsst, findet Ihr in der folgenden Mitteilung der Bernauer Stadtmarketing (BeSt):

“Der Osterhase stattet Bernau einen Besuch ab und lädt alle Bernauer und Besucher am 8. April zwischen 10 – 13 Uhr in die Bernauer Innenstadt ein, um sich an der kunterbunten Osternestersuche zu beteiligen.

Ab heute, Mittwoch, den 15. März liegen in den Geschäften der Werbegemeinschaft und im Büro der BeSt, Brüderstraße 22, 16321 Bernau bei Berlin Bastelvorlagen für Osternester aus. Die Kinder können die Vorlagen nach Herzenslust zu Hause gestalten und bis zum 1. April im Büro der BeSt wieder abgeben. Der Osterhase befüllt die Nester mit kleinen Leckereien und die Kinder können ihre Osternester am Veranstaltungstag in den Geschäften der Werbegemeinschaft in der Innenstadt suchen.

Für alle die im Vorfeld kein Osternest basteln konnten, gibt es in der Galerie Bernau (Atelier) eine Bastelstation, wo auch nochmal Osternester und andere Dinge gebastelt werden können.

An die Erwachsenen wurde auch gedacht. Dank der Kooperation mit den Hoffnungstaler Werkstätten Lobetal sind große bunter Pappmaschee-Eier gestaltet worden. Diese Pappmaschee-Eier werden in den Schaufenstern der teilnehmenden Händler versteckt. Wer alle Eier gefunden hat und das richtige Lösungswort bei der BeSt einreicht, hat die Möglichkeit, einen von vielen tollen Preisen zu gewinnen. Die Preise werden von den Mitgliedern der Werbegemeinschaft zur Verfügung gestellt.”

Bildunterschrift für Hoffnungstaler Werkstatt: von links nach rechts: Christel Völz, Andrea Hoffmann, Holger, Eckehardt George (Rollstuhl), Heinz Schöpf, Hannelore Leer, Projektleiterin Hoffnungstaler Stiftung, Freizeitwerk, Alt-Lobetal 2