Oktoberfest in Bernau – Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Bernau (Barnim): Am morgigen Freitag startet das 2-tägige große Oktoberfest in auf dem Bernauer Marktplatz.

Bevor wieder hunderte Besucher bei toller bayerischer LIVE Musik, Schweinshaxn und etlichen Maß Traunsteiner Hofbräuhaus-Bier bis spät in die Nacht im Festzelt feiern, stehen Aufbau und Vorbereitungen auf dem Plan.

Anzeige

Bereits seit Mittwoch sind zahlreiche Arbeiter damit beschäftigt, das tonnenschwere beheizte Festzelt auf dem Marktplatz aufzubauen und einzurichten. Unter anderem sind hunderte Meter Kabel zu verlegen und eine mobile Festzelt-Küche und Technik zu installieren. Hierfür wurde das gesamte Material mit mehreren LKW´s angeliefert.

Die Aufbauarbeiten werden noch bis zum morgigen Freitagnachmittag andauern, bevor sich pünktlich um 19 Uhr die Festzelttüren öffnen.

Tickets für 15 Euro bekommt Ihr bei EP Werner in der Brauerstraße und in der Theaterkasse Bernau in der Bahnhofs-Passage.

Das Bernauer Oktoberfest wird Euch präsentiert von: Bernau LIVE, DNS:NET und BMS Mietpartner GmbH

