Noch ein klein bisschen, dann ist Wochenende. Guten Morgen!

Bernau: Bevor uns laut Wetterbericht ein sonniges Wochenende erwartet, präsentiert sich auch der heutige Freitag von seiner schönen Seite und begrüßt uns mit einem tollen Sonnenaufgang.

Verkehrstechnisch sieht es ebenfalls gut aus. Die S-Bahn rollt ohne Störungen und Verkehrsmeldungen liegen im Augenblick keine vor.

Und sonst? Um 10 Uhr und 11 Uhr wird in Schönow und in Bernau mit Gedenkveranstaltungen und Kranzniederlegungen an die Opfer des Nationalsozialismus gedacht.

Vor zwanzig Jahren hatte der damalige Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus erklärt. Am 27. Januar 1945 wurde das KZ Auschwitz befreit, „in dem vor allem solche Menschen litten, die der Nationalsozialismus planmäßig ermordete oder noch vernichten wollte“. Wichtig sei es, heißt es in der Proklamation weiter, „nun eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt.

Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Form der Wiederholung entgegenwirken“. (Quelle Wikipedia)

Wir wünschen Euch einen sonnig-schönen Freitag.