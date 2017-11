Nikolaus Shopping in Bernau – Stiefelabgabe am 27. und 28. November

Bernau (Barnim): Ein Highlight für viele Kinder und Familien ist das Nikolausshopping in der Innenstadt von Bernau. (Rückblick 2016)

Auch dieses Jahr sollen wieder zahlreiche Kinderstiefel prall gefüllt werden. Hierfür hat die Bernauer Stadtmarketing (BeSt) heute die Termine genannt, die wir gern mit der verbundenen Mitteilung weitergeben möchten:

Bereits zum 9. Mal findet das beliebte Nikolaus-Shopping in der Bernauer Innenstadt statt. In diesem Jahr können sich die kleinen Stiefelsucher am 06. Dezember auf den Weg machen, um ihre prall gefüllten Winterschuhe in den Schaufenstern der Geschäfte zu entdecken und in Empfang zu nehmen.

Stiefelabgabe für Nikolaus Shopping in diesem Jahr in der Galerie Bernau

Der Nikolaus und seine Helfer eröffnen ihr Nikolaus-Büro in diesem Jahr in der Galerie Bernau, Bürgermeisterstraße 4. Dort nehmen die fleißigen Mitarbeiter des Nikolauses die geputzten Stiefel entgegen. Das Büro öffnet am Montag, den 27. November von 16 bis 20 Uhr und Dienstag, den 28. November von 9-12 Uhr.

Wie immer gilt: Wenn alle Stiefelplätze vergeben sind, muss das Nikolaus- Büro leider schließen. Da der Andrang in den letzten Jahren stetig gewachsen ist, bitten die Organisatoren aus Gründen der Fairness, keine Stiefel für Freunde und Nachbarn mitzubringen. Pünktlich zum Nikolaus-Shopping am 6. Dezember werden die Stiefel dann in den geschmückten Schaufenstern der Innenstadthändler zu finden sein.

Neben der spannenden Suche nach dem eigenen Stiefel gilt es zahlreiche individuelle Aktionen der Händler zu entdecken. Ab 14 Uhr ist der Nikolaus vor Ort und hilft den kleinen Entdeckern.

Bei Fragen hilft die Bernauer Stadtmarketing GmbH gern unter Tel.: 03330 / 37 65 90 weiter.

Hier findet Ihr den Flyer und alle teilnehmenden Händler der Innenstadt.