Neues Atelier der Kreativen Werkstatt Lobetal eingeweiht

Bernau: Vom alten dunklen Backsteingebäude zum lichtdurchfluteten Atelier!

Nach nur 5‐monatiger Bauzeit wurde am gestrigen 17. November das neue Ateliergebäude der Kreativen Werkstatt Lobetal eingeweiht.

„Künstlerische Arbeiten aus Lobetal sind weit über Brandenburg hinaus bekannt und anerkannt“, unterstrich der Geschäftsführer der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, Martin Wulff.

„So freuen wir uns, dass den Künstlerinnen und Künstlern nun ein Domizil zur Verfügung steht, das der Qualität ihres Schaffens angemessen ist.“ Er dankte dem Architekten, Alexander‐Jean Fountis, für seinen gelungenen Entwurf und allen am Bau Beteiligten für ihre Mitarbeit und Unterstützung.

Die neue, in Holzständerwerk errichtete Werkstatt wurde behindertengerecht gestaltet und bietet sehr gute Arbeitsbedingungen zum Malen, Zeichnen, Modellieren und Kreativsein. Ein großzügiger Blick in die Natur und auf den Mechesee erfreut das Auge und regt die Phantasie an.

Drei Atelierräume, Sozialräume, eine behindertengerechte Toilette und ein Raum für den Keramikbrennofen stehen zur Verfügung. Das weiträumige Foyer mit großen Lichtkuppeln bietet darüber hinaus Flächen für wechselnde Ausstellungen. Susan Päthke, Leiterin der Kreativen Werkstatt, erläuterte das Konzept der Arbeit, das auf die Förderung der Außenseiterkunst ausgerichtet ist. Begleitet werde die künstlerische Arbeit durch eine rege Ausstellungstätigkeit.

Sie stellte ihre neue Mitarbeiterin, Franziska Probst vor. „Durch die personelle Stärkung wird es möglich sein, die Öffnungszeiten auszuweiten und den Umfang der Angebote zu vergrößern“, erklärte sie. Herzliche Grüße überbrachten im Anschluss der Lobetaler Ortsvorsteher Dr. Hans‐Günther Hartmann, und die Kinder der benachbarten Evangelischen Kindertagesstätte „Sonnenschein“ mit ihrem musikalischen Programm. Das Bauvorhaben umfasste rund 400.000 Euro.

Diese wurden in einer großen Spendenaktion, ergänzt durch Eigenmittel, zusammengetragen. So stellte die „Aktion Mensch“ Fördermittel in Höhe von 110.000 EUR zur Verfügung. Auch die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel/Bielefeld beteiligten sich mit namhaften Spendenmitteln. Weitere Unterstützung kam von der Rudolf‐Sy‐Stiftung. Darüber hinaus wurden neben zahlreichen kleineren Spenden 6000 Euro im Rahmen einer Mitarbeiteraktion der Berliner Volksbank gesammelt.

Fotos: Bernau LIVE – Infos: Hoffnungstaler Stiftung Lobetal