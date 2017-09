Natural Born Griller in der Fischerstube Stolzenhagen

Stolzenhagen (Barnim): Wo sonst Fisch in allen Variationen im Mittelpunkt des kulinarischen Genusses liegt, ging es am gestrigen Freitagabend ausschließlich ums “Grillen”.

Denn am Ufer des Stolzenhagner Sees, in der Fischerstube Stolzenhagen, wurde zum humorvollen Open Air “Theater auf der Badewiese” geladen.

Anzeige

Zwischen Fischkutter, Feuerfackeln und Badestelle, präsentierte das Theater am Wandlitzsee vor grillbegeistertem Publikum, ihre Open Air Grill-Comedy “Fireabend”. Und wer bis dahin dachte, dass er alles über das Grillen weiss, wurde auf humorvolle Art und Weise eines Besseren belehrt.

In dem etwa 2-stündigen Comedy-Programm, gespielt von Sascha Gluth, Marie Luise Gunst und Jens Hasselmann, wurde das “Grillen” von allen Seiten genauestens unter die Lupe genommen. Nicht nur, dass Männer als urzeitliche Grillmeister verkohlt wurden, auch Frauen wurden vergnüglich auf den Rost gelegt. Um die Wissenschaft des Grillens zu verdeutlichen ging man sogar soweit, dass man dem amüsierten Zuschauer Einblicke eines auf dem Grill liegendem Nackensteaks gewährte und somit die Gefühle des Grillgutes dem Grillendem näher brachte. Oder habt Ihr schon einmal darüber nachgedacht wie sich ein Stück Fleisch beim Grillen wohl fühlen mag?

Abgerundet wurde der Abend durch feurige musikalische Einlagen und einer tollen Location, die die doch recht frischen Außentemperaturen schnell vergessen ließen.

Wer nun Lust auf mehr,- bzw. den gestrigen Abend verpasst hat, dem legen wir den 14. September ans Herz. Hier könnt Ihr Euch das Stück im Theater am Wandlitzsee noch einmal anschauen.

Ansonsten startet am heutigen Samstagbend das Stolzenhagener Lichterfest an der Fischerstube. Taucht ein in eine unvergesslich schöne Kulisse aus Licht und Wasser und freut Euch auf eine erstklassige musikalische Darbietung mit bekannten Künstlern aus der Reggae- und Soulszene. Los geht´s ab 19 Uhr.