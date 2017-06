Nachtrag PKW gegen Haus + Diebstahl – Polizei sucht Täter mit Bild

Wandlitz – Die Polizei bittet um Mithilfe (mit Bild in Anlage)

Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahlsfall in Wandlitz und bittet um Mithilfe der Bevölkerung bei der Aufklärung der Tat.

Eine Frau hatte am Tage des Geschehens Bargeld von einer Bankfiliale in Wandlitz abgehoben und war dann in einem Einkaufsmarkt in Schönwalde erschienen. Hier wurde sie von einem jungen Mann angesprochen und um Hilfe bei der Entnahme von Backwaren aus einer verglasten Auslage gebeten. Derart abgelenkt bemerkte sie nicht, wie sich ein Komplize des angeblich Hilfebedürftigen an ihrer Handtasche zu schaffen machte. Später stellte sie dann fest, dass sich ihr Portemonnaie mitsamt des Bargeldes, welches sie in Wandlitz abgehoben hatte, nicht mehr in ihrer Tasche befand.

Den ermittelnden Kriminalisten liegt nun ein Phantombild des Gesuchten vor.

Wer erkennt diesen dunkelhaarigen Mann, der ca. 25 Jahre alt und 180 cm groß sein soll? Wer kann Auskunft zu seinem Aufenthaltsort geben?

Ihre sachdienlichen Hinweise richten Sie bitte an die Inspektion Barnim unter der Rufnummer 03338 – 361 0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Wandlitz – Ermittlungen zu gefährlichem Eingriff in Bahnverkehr

Die Polizei ermittelt seit dem Vormittag des 08.06.2017 zum Vorwurf des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Ein 19-jähriger Einheimischer war mit Kopfhörern im Gleisbett der Bahn im Bereich Basdorf gelaufen und hatte auf Warnsignale eines Zuges nicht reagiert. Dies führte zu einer Gefahrenbremsung, bei welcher glücklicherweise niemand zu Schaden kam. Erst dann bemerkte der junge Mann, in welche Situation er sich gebracht hatte und verließ den Gleisbereich. Der Teenager wurde vom Zugpersonal bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und muss sich nun für sein Handeln verantworten.

Bernau – Gegen Hauswand gefahren (Fotos)

Am 08.06.2017, gegen 16:50 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall aus der Alten Goethestraße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 52-jährige Fahrerin eines Mitsubishis beim Abbiegen die Kontrolle über ihr Auto verloren und war gegen eine Hausfassade geprallt. Neben der Frau wurde dabei auch ein Passant leicht verletzt. Eine Schaufensterscheibe ging zu Bruch und der Mitsubishi selbst war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf rund 7.500 Euro geschätzt.

Infos via Polizeidirektion Ost / Polizeiinspektion Barnim