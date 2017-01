Na, schon ausgeschlafen? Guten Morgen in Bernau und Drumherum

Ein kleines Fazit der Silvesternacht

Bernau: Eine rauschende Silvesternacht liegt hinter uns und wir hoffen, dass Ihr alle gut in das neue Jahr gekommen seid.

Während die einen vielleicht erst vor kurzem nach Hause gekommen sind oder noch gemütlich schlummern oder am Frühstückstisch sitzen, wurde in der Stadt schon ein wenig aufgeräumt und man hat damit begonnen, die wüsten Spuren der Silvesternacht zu beseitigen.

Aus Sicht der Polizei und der Feuerwehr, war die Silvesternacht zum Glück relativ entspannt. In Eberswalde schlug eine Rakete in eine Wohnung ein und verursachte einen Schwellbrand, in der Bernauer Pegasusstraße brannte ein Papiercontainer vollständig ab und 2 Jugendliche wurden in Röntgental dabei ertappt, wie sie eine Rakete in einem Container zündeten, welcher daraufhin Feuer fing. In Berlin mussten die Feuerwehren, zum Vergleich, etwa 1.000 Mal ausrücken.

Mehr Pech hatten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Basdorf. Hier nutzten Einbrecher die Gunst der Silvesternacht, durchwühlten alle Räume und hinterließen einen Schaden von mehr als 2.200 Euro.

Ansonsten wurde überall relativ friedlich und ohne größere Schäden das neue Jahr begrüßt.

Euch einen schönen und ruhigen Start in den 1. Januar 2017.