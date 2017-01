Na, habt Ihr den heutigen Freitag, den 13. gut überstanden?

Bernau: Ich bin zwar nicht abergläubisch, aber irgendwie denkt man dann doch hin und wieder an das heutige Datum, an dem es im Übrigen nicht mehr Unfälle oder ähnliches, als an anderen Tagen gibt.

So oder so bleibt nun erst einmal Zeit zum durchatmen. Der nächste Freitag, der 13. ist erst wieder am 13. Oktober 2017.

Wir hoffen, Ihr hattet so oder so einen schönen Tag und wünschen Euch einen entspannten Freitagabend.

Unser TV Tipp: ARTE widmet heute Abend sein Programm „David Bowie“, der vor gut einem Jahr am 10. Januar 2016 verstarb. Ab 21.45 Uhr werden in einer Dokumentation die letzten Jahre seines Lebens dargestellt. Im Anschluss um 23.15 Uhr, gibt es ein Konzert von 2013 „Reality Tour Dublin“. Alternativ, RTL startet heute sein 11. Dschungelcamp 😉

Dank an Daniel für den Schnappschuss vom Dienstag.