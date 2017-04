Musikalisch wird es zum heutigen Feierabend in Börnicke und Wandlitz

Bernau: Gleich 2 musikalische LIVE-Veranstaltungen wollen wir Euch am heutigen Freitag ans Herz legen.

»Jazz in BOE« im Feuerwehrhaustheater Börnicke um 17 Uhr

Am heutigen 7. April findet das dritte Konzert mit Dorothy Bird (UK/D) und Clemens Koch statt.

Dorothy Bird das sind Julia Fiebelkorn, die als Sängerin sowie Komponistin zwischen Berlin und Liverpool pendelt, und der Gitarrist Stephen Moon’ey.

Vor ihrem Abschluss an der Hochschule der Künste in Bremen studierte Julia Fiebelkorn deutsche, bulgarische und russische Literatur, was sich in der emotionalen Tiefe ihrer Texte spiegelt, die ihre teilweise hypnotische Wirkung im musikalischen Spannungsfeld von klarer Akustik und vielschichtiger Elektronik entfalten.

Julia Fiebelkorn – Gesang

Stephen Moon’ey – Gitarre

Clemens Koch – Gitarre

Vernissage von Petra Löffland & Swing Konzert: „Gaunerliebchen“ im Theater am Wandlitzsee um 19 Uhr

Werke von Petra Löffland mit rasantem Swing- Konzert.

Gaunerliebchen laden ein zu einem ungesetzlichen Abend im Theater am Wandlitzsee! Mit Pik-As im Ärmel und Südstaaten Flair in der Seele. Die einzige Kälte, die hier klirrt, sind die Eiswürfel im Drink. Ein Abend voll purer Lebensfreude und Southern-Western Charme.

Petra Löffland gründete 2007 das Atelier „LöwenART“ in Wandlitz. Sie zeigt im TaW Holzarbeiten und Malerei. Die Arbeit mit Holz liegt ihr besonders am Herzen und indem Genen, da schon ihr Urgroßvater Holzbildhauer war. Petra Löffland lebt und arbeitet in Wandlitz.

Tickets: 20€

Ort und Ticketverkauf: Theater am Wandlitzsee, Bahnhofsplatz 1, 16348 Wandlitz

Alle Details findet Ihr auch in unserem Kalender