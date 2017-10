Musik nach Kassenschluss: The new Generation of Blues

The new Generation of Blues – Deutschlands beste Blues-Interpreten zu Gast im SparkassenFORUM Eberswalde

Eberswalde (Bernau): Zum Thema Blues hat man sofort die großen US-Amerikaner Muddy Waters, John Lee Hooker oder auch die ostdeutschen Hansi Biebl, Jürgen Kerth und die Gruppe Engerling im Hinterkopf.

In der aktuellen populären Musik ist der Blues in der Tradition der 60er und 70er Jahre längst von Soul, Hip-Hop und R‘n‘B abgelöst worden. Und dennoch begeistert diese ursprüngliche afroamerikanische Musikrichtung über Generationen hinweg immer wieder Musiker und Musikfreunde gleichermaßen. Vor allem stimmgewaltige Interpreten, wie der deutsche Sänger Andreas Kümmert oder der Franzose Charles Pasi haben den Blues neu belebt. Die Hamburger Sängerin Jessy Martens und der 1992 in München geborene Jesper Munk gehören zu einer ganz neuen Generation von Bluesrock und Soul-Interpreten, denen es Dank herausragender stimmlicher Qualitäten und atemberaubender Live-Performance gelingt, ein junges wie auch älteres Publikum gleichermaßen für den Blues zu begeistern.

Am 25. Oktober sind beide Künstler mit ihren Bands im SparkassenFORUM zu Gast.

Jessy Martens explodiert auf der Bühne wie eine Naturgewalt und haucht schon im nächsten Moment eine ergreifende Ballade ins Mikrophon: Jessys unverwechselbare Stimme braucht Vergleiche mit Amy Winehouse, Janis Joplin oder Tina Turner nicht zu scheuen, denn sie hat längst ihren eigenen Stil gefunden. Mit Preisen überhäuft und von der Presse gefeiert, stellt die nur 1,52 m kleine Powerfrau aus Hamburg am 25. Oktober in Eberswalde ihr neues Studio- Album mit ihrer eigenen Band vor! 2011 und 2013 konnte sie den German Blues Award wie auch den Deutschen Rockpreis gewinnen.

In der Zwischenzeit, viel auf Tour, veröffentlichte sie 2016 „Heart & Soul“ ein gemeinsames Album mit Andreas Kümmert. Auch in ihrem neuen Programm bezieht sie sich auf den Blues. Dennoch will ihre Musik in keine Schublade so richtig hineinpassen. Mal jazzig, mal soulig, mal nahezu poppig, dann wieder rockig, immer cool und groovy – „Tricky Thing“ ist eine gelungene Mischung energiegeladener Songs und dynamischer Balladen geworden.

Den Veranstaltern von Musik nach Kassenschluss ist es gelungen, erstmals die grandiose Jessy Martens mit dem Senkrechtstarter des deutschen Blues – Jesper Munk – auf eine Bühne zu bringen. Bereits mit 25 Jahren verfügt Jesper Munk über eine Stimme, die den „Rolling Stone“ zu Vergleichen mit Jack White und Gary Clark Jr. inspirierte. Ob als Support- Act von Eric Burdon & The Animals, Bosse und Sportfreunde Stiller oder als Headliner hat er​ praktisch im Alleingang den Blues (und seine Spielarten) für eine neue Generation auch in Deutschland wieder populär gemacht.

Dabei kam ihm sicher, neben seiner überragenden Stimme, auch sein Posterboy-Look zu gute. Die Jugendzeitschrift „Bravo“ sah ihn 2013 als „einzigartige Neuentdeckung“ und ergänzte: „Diesen Namen sollte man sich merken“. Nach einem Auftritt in der „Harald Schmidt Show“ folgten weitere vielbeachtete Fernsehauftritte. Auf seinem aktuellen Album „Claim“ präsentiert sich Jesper als Sänger, Songwriter und Gitarrist mit 14 aufregenden Songs zwischen Rock, PostPunk, Glam, Folk und Soul, ohne jedoch seine Blues-Wurzeln zu verleugnen. Mit seiner Band wird Munk im zweiten Teil des Abends im Eberswalder SparkassenFORUM ein eindrucksvolles Statement für weiße Bluesmusik made in Germany abliefern.

