Moin, Schulanfang und Happy Birthday, Currywurst

Bernau (Barnim): Mit 8 Grad zwar etwas frisch, aber dafür sonnig. So starten wir in die neue Woche, guten Morgen.

Für hunderttausende Schüler heißt es nach den Sommerferien, sich wieder auf den Alltag einzustellen, wozu auch die tägliche Bewältigung des Schulweges gehört. Ganz besondere Anforderungen stellt der heutige Schulbeginn an die Erstklässler, die an den Grundschulen im Land in den neuen Lebensabschnitt starten.

Fahrt daher bitte ganz besonders vorsichtig, denn auch im letzten Jahr gab es in Brandenburg etliche Verkehrsunfälle an denen Kinder beteiligt waren. Bei etwa der Hälfte, waren Fussgänger oder Rad-fahrende Kinder beteiligt. Die Polizei Brandenburg wird vermehrt Kontrollen im Umfeld von Schulen und Kindergärten durchführen.

Und sonst? Wir gratulieren Hertha Charlotte Heuwer zu einer der “wichtigsten” Erfindungen der Neuzeit. Heute, vor genau 68 Jahren erfand sie im damaligen West-Berlin die Currywurst! Auch wenn sie nicht die Erfinderin der Wurst an sich war, so kreierte sie die Sauce dafür. Unter dem Namen “Chillup” lies sie ein Patent eintragen und machte die “Wurscht” zur weltbekannten Currywurst.

In den 1960er Jahren wurde die Currywurst in Ost-Berlin bekannt – unter anderem durch Konnopke’s Imbiss. Angeboten wurde zu DDR-Zeiten nur Currywurst ohne Darm, Bratwürste wurden schon vorher ohne Darm hergestellt. Dass es eine Currywurst ohne Darm gibt, entstand im Übrigen aus der Not heraus. Denn nach dem Krieg war Naturdarm Mangelware.

In Deutschland werden jährlich etwa 800 Millionen Currywürste verzehrt. Gefühlt ein Viertel davon, landete in meinem Magen.

So, jetzt genug von der Wurscht am frühen Montagmorgen. Euch einen stressfreien Tag. Verkehrsmeldungen liegen zur Zeit nicht vor.

