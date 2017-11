Moin, schnell noch der Freitag und dann ist Wochenende

Bernau (Barnim): Nach einer verkürzten Arbeitswoche naht das Wochenende und die Herbstferien neigen sich langsam dem Ende zu.

Auch wenn es momentan noch ziemlich Grau draußen aussieht, so soll es laut Meteorologen nicht regnen und mit etwas Glück, zeigt sich heute und am Samstag die Sonne bei bis zu 14 Grad.

Verkehr: Es staut sich zur Zeit am Dreieck Pankow / Schönerlinder Straße. Ab Montag, dem 06.11. durchgehend bis 04.12., ca. 1.30 Uhr, kein S-Bahnverkehr zwischen Pankow und Karow – SEV

Veranstaltungen:

Am heutigen Freitag ist Ute Freudenberg & Band zu Gast in der Stadthalle am Steintor in Bernau. Erstmalig in ihrer 40 jährigen Bühnengeschichte geht Ute Freudenberg auf eine Akustik-Tour. Mit im Gepäck hat die beliebte Musikerin ihre Band, welche aus 5 Musikern und 2 Background-Stimmen bestehen… Noch gibt es wenige Restkarten. Infos in unserem Kalender und Tickets hier, bzw. an der Abendkasse.

Northern Lite – Best of Tour – zu Gast im Haus Schwärzetal Eberswalde – 20 Jahre auf der Bühne, 20 Jahre rastlos. – Northern Lite kommen 2017 mit einer großen Show auf Tour, die das Beste aus unzähligen Alben und Singles auf die Bühne bringt. 3 Stunden extended Show für alle Fans und Wegbegleiter – mit Hits und neuen Stücken. Freitag, 03. November im Haus Schwärzetal in Eberswalde. Alle Infos hier.