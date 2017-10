Moin, hat jemand ne Brückenwoche bis zum Wochenende?

Bernau (Barnim): Ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen, wenn die “neue Woche” immer erst am Mittwoch beginnen würde. Zumindest ist mein Körper und Geist noch immer irgendwie im Wochenend-Modus.

Wir hoffen, Ihr hattet ein paar schöne Tage und ein erholsames verlängertes Feiertags-Wochenende.

Anzeige

Und sonst? Heute ist Welttierschutztag, welcher bereits auf das Jahr 1931 zurück geht.

“Als Tierschutz werden alle Aktivitäten des Menschen bezeichnet, die darauf abzielen, Tieren individuell ein artgerechtes Leben ohne Zufügung von unnötigen Leiden, Schmerzen und Schäden zu ermöglichen. Der Tierschutz zielt auf das einzelne Tier und seine Unversehrtheit.”

Der Tierschutz ist inzwischen als Staatsziel im Grundgesetz und im Jahre 2004 auch in den Entwurf der EU-Verfassung aufgenommen worden.

1837 gründete der Pfarrer Albert Knapp in Stuttgart den ersten deutschen Tierschutzverein, dem überall in Deutschland weitere folgten. Sie schlossen sich 1881 zum Deutschen Tierschutzbund zusammen. Dieser vereinigt heute etwa 720 Tierschutzvereine mit über 800.000 Mitgliedern. Die Tierschutzorganisationen der Europäischen Gemeinschaft arbeiten in der Eurogroup for Animals zusammen. (…)

Auch das Tierheim Ladeburg in Bernau widmet sich in dieser Woche der Thematik mit zahlreichen Veranstaltungen. Unter dem Motto “Nicht süß, sondern gequält” steht in diesem Jahr hierbei die Zucht und Haltung unserer Nutz – und Haustiere im Vordergrund. Alle Infos in unserem Kalender oder auf der Homepage des Tierheim Ladeburg.

Das Wildkatzenzentrum Felidae in Tempelfelde in dem Tiger Diego und zahlreiche andere Wildkatzen leben, legt heute offiziell den Grundstein für das neue Außengehege.

Verkehr: Noch bis zum 07. Oktober fährt keine S-Bahn zwischen Beusselstraße und Gesundbrunnen. Es besteht Ersatzverkehr mit Bussen.

Bis später und Euch einen schönen uns stressfreien Mittwoch.

Infos mit Auszügen von Wikipedia.