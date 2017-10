Moin, Euch einen stressfreien Donnerstag in Bernau und Drumherum

Bernau (Barnim): Auch wenn es im Augenblick noch nicht ganz so aussieht, so erwarten wir heute mit bis zu 15 Grad einen relativ angenehmen Donnerstag ohne Regen und mit etwas Sonne. Am Wochenende wird es merklich kühler und vor allem windiger.

Verkehr: Einen Unfall gab es vor wenigen Minuten auf der L31 zwischen Birkholzaue und Blumberg. Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort.

Einbahnstraße: In der Otto-Schmidt-Straße in Ladeburg hat sich die Verkehrsführung geändert. Sie ist nur noch in Richtung Sonnenblumenring/ Erikasteg befahrbar. Ein Auffahren auf die Bernauer Straße ist nicht mehr möglich.