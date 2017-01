Mein Lieblingswochentag! Guten Morgen und willkommen am Freitag

CITY – 40 Jahre Am Fenster – Das Jubiläum einer Hymne 1977 – als CITY mit der Single „AM FENSTER“ an die Öffentlichkeit ging, hatte kaum einer geahnt, dass mit diesem Song die deutsche Musiklandschaft in Ost und West um eine Hymne reicher wurde. Über zehn Millionen Mal verkaufte sich der Kultsong und holte goldene und Platin-Schallplatten in Deutschland und Griechenland. 2017 wird das 40-jährige Jubiläum der Hymne „AM FENSTER“ zelebriert: Mit einer großen Live-Tournee in 11 deutschen Städten. Heute Abend sind sie in der Bernauer Stadthalle…