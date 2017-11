Bernau (Barnim): Die diesjährigen Martinsumzüge der Region neigen sich dem Ende zu und zum Abschluss zogen vor wenigen Minuten die Kinder der Kita Angergang durch unsere Stadt.

Begleitet von den Trommlern von “Trömmböse” aus Panketal und beschützt von der Feuerwehr Bernau, ging es mit Fackeln und Lampions lautstark quer durch die Bernauer Innenstadt, vorbei am Platz am Steintor und entlang unserer Stadtmauer.

Wer noch einmal auf die anderen Umzüge zurückblicken möchte, der findet auf unserer Homepage zahlreiche Beiträge oder Bilder in der unten stehenden Galerie. So etwa aus Schönow, aus Ladeburg oder vom Umzug der Bernauer St. Marien Gemeinde.

Hintergrund: Für die St. Martinsumzüge am und um den 11. November gibt es verschiedene Erklärungen:

Eine besagt, der Laternenumzug stamme von der Suche nach dem Mönch Martin ab. Da er geflüchtet war, weil er nicht Bischof von Tours werden wollte, suchten ihn die Menschen in der Nacht mit Fackeln, Laternen oder Leuchten.

Eine andere Erklärung, geht davon aus, dass es am Grab des Heiligen Martin viele Lichterumzüge gegeben hat.

Daraus ist im Laufe der Jahrhunderte der Brauch entstanden, an seinem Beerdigungstag, dem 11. November, an ihn und seine Taten mit einem Laternenumzug zu denken. Bis 1800 war es üblich, am 11.11. in den Stadtvierteln Martinsfeuer anzuzünden, so wie heute viele Osterfeuer am Ostersonntag.

Die Leute feierten zu Hause das Martinsfest, mit Martinsgans und Martinsgebäck. In den Kirchengemeinden zogen die Kinder von Haus zu Haus und baten um Martinsgaben. Erst hundert Jahre später wurden die alten Martinsbräuche wiederentdeckt, doch anstelle der Martinsfeuer und der Heischebräuche, fanden Laternenumzüge statt. So auch in Bernau und Umgebung…

(Infos mit Auszügen von Wikipedia)