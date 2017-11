Mann mit Waffe bedroht und ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen!

Wandlitz – Geld geraubt – Zeugen gesucht

Am 28. November, gegen 20.45 Uhr, hatte ein 40- jähriger Mann Geld an einem Automaten in der Prenzlauer Chaussee abgehoben. Als er zum Parkplatz lief, sprach ihn ein unbekannter Mann an. Er forderte Geld und hielt ihm eine Waffe vor den Körper. Der 40- Jährige übergab das abgehobene Geld und der Unbekannte flüchtete in Richtung Thälmannstraße.

Er war ca. 1,65 bis 1,75 Meter groß und sprach mit Akzent. Er war mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit heller Aufschrift und einer zu großen, hellen Stoffhose bekleidet. Auffällig war seine dünne, lange Nase.

Wer hat den Täter am Montagabend gesehen? Wer trug/trägt die beschriebenen Kleidungsstücke? Wer weiß, wo sich der unbekannte Mann aufhält?

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Bernau, Tel. 03338/3610 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Info via Polizeidirektion Ost.