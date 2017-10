Malwettbewerb für Kita- und Schulkinder zwischen 4 und 9 Jahren

Bernau (Barnim): Um die Thematik gutes Sehen und vor allem gute Sehleistung bei Kindern mehr in den Vordergrund zu stellen, läuft noch bis zum 31. Oktober 2017 ein Malwettbewerb für Kita- und Schulkinder zwischen 4 und 9 Jahren.

Da trotz zahlreicher Beobachtungen und Untersuchungen im Vorschulalter bei einigen Kindern erst spät auffällt, dass Sie ihre Umwelt nicht richtig wahrnehmen können, möchte lux-Augenoptik – Am Marktplatz in Bernau – mit seinem Malwettbewerb auf diese Problematik aufmerksam machen und lädt alle Kinder der Altersklasse zu einem speziellen Durchblicker-Sehtest ein.

„Da Beziehungen zwischen der schulischen Leistung und der Sehleistung bestehen, die das spätere Leben entscheidend beeinflussen können, möchten wir hier zur Vorsorge beitragen. Das Lernverhalten wird durch eine verminderte Funktionalität der Augen beeinträchtigt und kann den Anschluss eines Kindes in der Schule gefährden. Die rechtzeitige Abklärung eventueller Ursachen hilft Spätfolgen zu vermeiden. Wenn wir auf diesem Weg nur einem Kind helfen können hat sich unsere Initiative schon gelohnt.“ so Optometristin Sabrina Thomas von lux aus Bernau.

Die Eltern sind aufgerufen, entsprechende Auffälligkeiten zu beobachten. Eine kostenlose Sehberatung zum Thema „Sehen im Kindesalter“ wird von lux-Augenoptik jederzeit angeboten.

Der diese Aktion umrahmende Malwettbewerb „ich SEHE was, was du nicht SIEHST“ findet in ganz Barnim statt. Häufig wird der Wettbewerb zu einem Teil des Zeichenunterrichtes. Aber auch Kinder der entsprechenden Altersklasse, deren Schulen sich nicht beteiligen können gern mitmachen. Der erste Preis ist ein tiptoi GLOBUS mit Stift zum Welterkunden und eine Unterstützung in Höhe von 400 € für die Klasse oder Kitagruppe des Siegers zur Gestaltung eines Wandertages.

Eine dreiköpfige Jury, bestehend aus dem Bernauer Bürgermeister André Stahl und den Bernauer Augenärzten Dr. med. Ute Sklenar und Dr. med. Marcin Zielonka, wird die drei besten Bilder bestimmen. Die Siegerbilder werden von lux-Augenoptik prämiert und außerdem auf Kundenservicepost in und um Oberhavel veröffentlicht.

Der Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2017. Bitte die Bilder mit Name, Geburtsdatum, Anschrift und Kita bzw. Schule an lux-Augenoptik, Stichwort: „Malwettbewerb“, Breite Str. 1, 16321 Bernau schicken oder im Geschäft am Marktplatz abgeben.

Alle Infos auch auf der Homepage von lux Augenoptik Bernau.

