Lollapalooza, eines der größten Festivals vor unserer Tür

Hoppegarten (Bernau): Am morgigen Samstag steigt eines der größten Festivals der Welt fast vor unserer Haustür. Das Lollapalooza!

Mehr als 70.000 Festival-Fans pro Tag, werden am kommenden Samstag und Sonntag die Galopprennbahn Hoppegarten bevölkern und ausgelassen feiern. Das ursprünglich aus den USA stammende Lollapalooza Festival, findet am kommenden Wochenende zum 3. Mal in Europa statt.

Nach dem Berliner Tempelhofer Feld und dem Treptower Park, steht nun die Brandenburger Galopprennbahn auf dem Programm. Wo sonst Pferde ihre Runden drehen, sorgen Top-Bands und Künstler sowie Installationen, Artistik, Akrobatik, Straßentheater bei der Lolla Fun Fair, ein Nachhaltigkeitsareal im Grünen Kiez oder die Abenteuerwelt für Kinder für ein großartiges Festival-Feeling.

Auf dem Lineup stehen unter anderem: Foo Fighters, Mumford & Sons, The xx, Hardwell, Beatsteaks, Marteria, AnnenMayKantereit, Cro, Two Door Cinema Club, London Grammar, George Ezra, Rudimental, WESTBAM, Alma oder Sigrid…

Obwohl das Festival ausverkauft ist, so findet man im Internet noch zahlreiche Angebote. Meist lohnt sich auch die Suche nach “Wiederverkäufern” direkt am Festivalgelände. (Vorsicht vor Fälschungen!)

Alle Infos zum Event und LineUp usw. findet Ihr hier.

Alle Anfahrt-Möglichkeiten gibt es hier.