Lok Bernau zieht nach 88:59 gegen Frankfurt ins Viertelfinale ein

Bernau: Der SSV Lok Bernau gewann am Dienstagabend mit einer überzeugenden Mannschaftsleistung das Entscheidungsspiel der Achtelfinalserie gegen die FRAPORT SKYLINERS Juniors mit 88:59 (47:26). Mit dem Sieg ziehen die Bernauer ins Playoff-Viertelfinale der 2. Basketball-Bundesliga ProB ein und treffen im nächsten Heimspiel bereits an diesem Sonntag um 16.00 Uhr auf die VfL Astrostars Bochum.

Die Zuschauerschlange vor der Erich-Wünsch-Halle deutete bereits lange vor Spielbeginn auf ein ausverkauftes Entscheidungsspiel in der Playoffs Achtelfinalserie gegen Frankfurt hin. Mit Sekunde Eins des Spiels bebte die Stimmung in der Halle – voller Einsatz auf den Rängen, voller Einsatz auf dem Feld. Die Hausherren ließen von Beginn an keinerlei Zweifel am Siegeswillen aufkommen und setzten sich ohne Nervosität schnell ab. Für die Lok starteten am Dienstagabend Pierre Bland, Ferdinand Zylka, Konstantin Kovalev, Tim Schneider und Jonas Böhm.

Die SKYLINERS Juniors waren dagegen im Vergleich zum Samstagsspiel ohne Stefan Ilzhöfer und Tim Oldenburg angereist. Die Lok-Offensive kam nach Punkten von Zylka und Böhm schnell ins Rollen. Tim Schneider erhöhte sogar noch, bevor Frankfurts Rilwan Bakare überhaupt die ersten Punkte der Gäste von der Freiwurflinie sammeln konnte (9:2, 4. Minute). Das 17-jährige Nachwuchstalent Isaac Bonga (insgesamt 16 Punkte) hielt die Frankfurter fortan immer wieder im Spiel. Eine zwischenzeitlich zweistellige Bernauer Führung verkürzten die Juniors Ende des ersten Viertels auf 19:13. Mit einem Dreipunktspiel von Tim Schneider und einem Korbleger von Pierre Bland nahm Bernau dann wieder Fahrt auf. Ein 10:0-Lauf ließ die Stimmung in der Halle aufkochen (33:17, 15. Minute). Bis zur Halbzeit zogen die Lok-Korbjäger weiter auf 47:26 davon.

Ähnlich hoch lagen die Bernauer in Frankfurt zur Pause zurück, wo sie sich noch einmal zurückkämpfen konnten. Von einer Vorentscheidung konnte man zum Seitenwechsel noch nicht sprechen. Aber spiegelbildlich fehlte es am Dienstag den Frankfurtern, wie in SpielZwei der Serie den Bernauern, am Wurfglück aus der Distanz. Der Vorsprung hielt sich konstant die Hessen waren zwar bemüht, die Brandeburger Offensive konnten sich allerdings nicht aufhalten. Gegen das Aufbäumen der Gäste gab es stets die prompte Antwort der Hausherren (67:47, 30. Minute). Das Schlussviertel eröffnete Timajh Parker-Rivera mit einem krachenden Dunking, Ferdinand Zylka legte direkt mit einem Doppelpack von der Dreierlinie nach (75:47, 34. Minute). Jetzt hielt es selbst die gestandenen Profis von ALBA BERLIN nicht mehr auf den Stühlen – sowohl das komplette Bundesligateam, wie auch die NBBL-Mannschaft der ALBA Jugend waren zur Unterstützung mit in der Halle.

Ein Dreier von Pierre Bland und ein weiterer Dunking von Tim Schneider sorgten dann doch bereits vorzeitig für die Entscheidung (80:49, 36. Minute). Am Ende stand gegen die FRAPORT SKYLINERS Juniors ein sehr souveräner 88:59 Heimsieg zum Abschluss der Achtelfinalserie. Bei den Bernauern punkteten aus der geschlossenen Mannschaftsleistung heraus vier Spieler zweistellig. Ferdinand Zylka (18 Punkte) sowie Pierre Bland und Tim Schneider (je 17 Punkte) führten die Statistik am Dienstagabend an.

Lok-Headcoach René Schilling: „Ich bin glücklich und ziemlich zufrieden, wie wir uns diesen wichtigen Sieg heute erspielt haben. Wir hatten sicher auch schwächere Phasen, haben aber von Beginn an die richtige Intensität gefunden und das Spiel kontrolliert. Es hat sich gezeigt, wie wichtig das Heimrecht in solch einer engen Playoff-Serie sein kann. Die Fans haben uns einmalmehr großartig unterstützt. Frankfurt ist heute allerdings auch mit einer nochmal jüngeren Mannschaft als zuletzt angetreten. Dafür – und auch wie sie in dieser Serie gekämpft haben – einen großen Respekt.“

Im Viertelfinale der Playoffs in der 2. Basketball-Bundesliga ProB kommt es bereits am Sonntag zu ersten Spiel. Der SSV Lok Bernau trifft dann auf die VfL AstroStars Bochum, die sich am Dienstag gegen die Bayer Giants Leverkusen durchgesetzt haben. Das Heimspiel findet wieder in der Erich-Wünsch-Halle statt. Spielbeginn ist am Sonntag um 16.00 Uhr.

Viertelstände: 19:13, 47:26, 67:47, 88:59

SSV Lok Bernau: Ferdinand Zylka (18 Punkte), Pierre Bland (17), Tim Schneider (17), Jonas Böhm (10), Konstantin Kovalev (6), Jannes Hundt (6), Timajh Parker-Rivera (4), Robert Glöckner (4), Bennet Hundt (2), Kevin Wohlrath (2), Nino Valentic (2), Nico Adamczak (dnp)

FRAPORT SKYLINERS Juniors: Isaac Bonga (16 Punkte), Travis Thompson (14), Rilwan Bakare (10), Jamin Knothe (8), Can Akbayir (6), Garai Zeeb (3), Cosmo Grühn (2), Lennart Okeke (0)

Dank an Ricardo Steinicke für den ausführlichen Bericht zum Spiel.