Lok Bernau vor schwerem (Auswärts) Topspiel in Iserlohn

Bernau: Für die Basketballer des SSV Lok Bernau geht es in der 2. Basketball-Bundesliga ProB am Samstag ins Sauerland. Der Tabellenführer im Norden trifft im Topspiel auf Verfolger Iserlohn Kangaroos, die in der laufenden Saison in eigener Halle noch ungeschlagen sind. Das Spiel in der Hemberghalle beginnt am Samstag um 19.30 Uhr.

Während sich Basketball-Deutschland am Samstag auf den ALLSTAR Day 2017 in Bonn konzentriert, bestreiten die Bernauer Korbjäger bei den Iserlohn Kangaroos das einzige ProB-Spiel des Tages. Alle anderen Partien finden erst am Sonntag statt. Die Kangaroos starten punktgleich (9:5) mit Quakenbrück und Bochum von Platz fünf aus in das Topspiel. Der SSV Lok Bernau führt mit elf Siegen und drei Niederlagen die Nordstaffel vor Oldenburg an.

Auf den SSV wartet dabei im Sauerland eine echte Mammutaufgabe. Iserlohn ist in eigener Halle noch ungeschlagen, alle sieben Heimspiele konnte die Mannschaft von Trainer Matthias Grothe in dieser Saison gewinnen. An Motivation wird es dem Gastgeber nicht mangeln. Nach der 91:74 Niederlage im Hinspiel in Bernau werden die Kangaroos auf Wiedergutmachung aus sein und erst recht ihre Heimserie verteidigen wollen. Mit vier Siegen hat der letztjährige Hauptrundenerste das Jahr beendet. Bei den wieder erstarkten ROSTOCK SEAWOLVES setzte es am letzten Wochenende zum Jahresauftakt einen 89:72-Dämpfer. Allerdings musste Iserlohn das Spiel in Rostock ohne den verletzten Topscorer Terrell Harris (19.5 Punkte pro Spiel) bestreiten. Der US-Amerikaner wurde auf dem Feld schmerzlich vermisst, wird aber gegen Bernau am Samstag wohl wieder spielen können. Unter dem Korb hat sich der zweite Iserlohner Import Moussa Kone in Topform gespielt.

Mit inzwischen mehr als 15 Punkten und über 12 Rebounds pro Spiel hat der Center seinen Schnitt deutlich gesteigert. Kone verwandelt dabei gut 60 Prozent seiner Würfe und hat sich zum effektivsten Spieler der Liga gemausert. Für die Bernauer Defensive wartet also viel Arbeit am Brett. Darüber hinaus zeigten zuletzt aber auch die deutschen Kangaroos eine aufsteigende Formkurve. Dreierspezialist Thomas Reuter (12.5 Punkte, 50% Dreier), Sören Fritze (11.4 Punkte, 3.2 Assists) und Yannick Opitz (8.6 Punkte) sind weitere wichtige offensive Optionen der Hausherren.

Lok-Headcoach René Schilling: „Iserlohn gehört nicht nur offensiv zu den stärksten Teams der Liga. Aus ihrer variablen Verteidigung sammeln sie mit die meisten Ballgewinne. Der für uns wichtigste Punkt wird die eigene Fehlerquote sein. Wir müssen gut auf den Ball aufpassen, um dort zu bestehen.“

Der SSV Lok Bernau wird am Samstag aller Voraussicht nach mit dem kompletten Kader zum Topspiel nach Iserlohn resien. Die Partie beginnt am Samstag um 19.30 Uhr in der Hemberghalle (Immermannstraße 7, 58636 Iserlohn).

Wir drücken die Daumen!

Foto und Vorbericht zum Spiel: Ricardo Steinicke