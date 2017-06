Lobetal: Verabschiedung von Pastor Dr. Johannes Feldmann

Lobetal (Bernau): Mit einem Festakt wurde vor wenigen Minuten Pastor Dr. Johannes Feldmann, Vorstand und Vorsitzender der Geschäftsführung der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, in den wohl verdienten Ruhestand verabschiedet.

Nach einer musikalischen Einleitung würdigte Martin Wulff, Geschäftsführer der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, das Schaffen und Wirken von Theologe Dr. Johannes Feldmann, der seit 23 Jahren Mitglied des Vorstands der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel– und maßgeblich an der positiven Entwicklung der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal beteiligt ist.

Neben Blumen und zahlreichen Geschenken gab es zum Ruhestand, neben einer Jahreskarte für Hertha BSC, zahlreiche Glückwünsche und Danksagungen. So waren unter den Gästen u.a. Bernaus Bürgermeister André Stahl, Landrat Bodo Ihrke, Hubert Handke, Sylvia Ulonska oder Pastor Ulrich Pohl, der als Vorstandsvorsitzender der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, eine Andacht hielt.

Auf unsere Frage, worauf er sich denn am meisten freuen wird, antwortete Pastor Feldmann, daß er in der Lage sein wird, seinen Kalender in Zukunft alleine zu füllen. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge, verbunden mit etwas Wehmut, will sich Feldmann wohnlich in Richtung Berlin niederlassen und auch in Zukunft für Freunde, ehemalige Kollegen, Wegbegleiter und seinen Freunden bei der Feuerwehr erhalten bleiben. Wir wünschen ihm auf jeden Fall alles erdenklich Gute und eine schöne Zeit.

Nach weiteren Worten, so zum Beispiel von O. Univ.-Prof. Dr. DDr. h.c. Ulrich Körtner vom Institut für Systematische Theologie und Religionswissenschaft der Evangelisch-Theologischen Fakultät, bedankte sich Pastor Dr. Johannes Feldmann, dessen Ehefrau ebenfalls vor Ort war, mit einigen Worten bei all seinen Gästen und Menschen mit denen er zu tun hatte.

Im Anschluss trifft man sich zur Zeit bei einem feierlichen Zusammensein in Lobetal.

Die Veranstaltung im Saal Alt Lobetal dauerte bei Artikelerstellung noch an.

Pastor Dr. Johannes Feldmann

Pastor Dr. Johannes Feldmann hat seit 1994 die Entwicklung der Hoffnungstaler Stiftung maßgeblich mitgeprägt. Hierzu gehört auch der Übergang der damaligen Hoffnungstaler Anstalten Lobetal in die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal im Jahre 2011. Als eine der vier v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel erfüllt sie seither ihren diakonischen Auftrag. Seit 2011 ist Dr. Feldmann Mitglied im Vorstand der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Im Rahmen des Netzwerkes „Bethel in Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt“ war er in weiteren Leitungsämtern tätig, darunter auch als Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses Königin Elisabeth Herzberge in Berlin.

Das Wirken Pastor Dr. Feldmanns genießt in der Diakonie hohe Wertschätzung. Ausdruck hierfür war 2015 seine Wahl zum Vorsitzenden des Diakonischen Rates des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (DWBO). Seit 1996 ist er Vorstandsvorsitzender des Verbandes für Altenhilfe und Pflegerische Dienste im DWBO.