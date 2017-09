Kunst- und Handwerkermarkt Bernau – und dann kam die Sonne

Bernau (Barnim): Am gestrigen Sonntag präsentierte sich der 4. und letzte Kunst- und Handwerkermarkt für diese Saison in Bernau.

Auch wenn das Wetter anfangs ziemlich herbstlich mit Regen und feuchtem Nebel daherkam, so zog es doch zahlreiche Besucher in den Stadtpark. Bei relativ angenehmen 16 Grad und zahlreichen Kastanienschalen unter den Füßen, nutzen viele den Wahlsonntag zum Bummeln und Verweilen.

Mit leckerem Kuchen, Kaffee oder ner heißen Gulaschsuppe in der Hand, genossen die Besucher das bunte Showprogramm oder kamen mit den gut 65 Händlern ins Gespräch. Diese boten, auf Grund des Wetters leider in verringerter Anzahl, u. a. Gebranntes aus Ton, Geflochtenes aus Weiden, Gestricktes und Gehäkeltes, Schmuck, Honig oder Aktionen zum Mitmachen an.

Am späteren Nachmittag ließ sich dann noch die Sonne blicken und der Kunst- und Handwerkermarkt verabschiedete sich, wie er am 30. April 2017 begonnen hatte, bei schönem, sonnigen Bummelwetter.

Weitere Informationen: Stadt Bernau bei Berlin, Tourist-Information, Bürgermeisterstraße 4, 16321 Bernau bei Berlin, Telefon (0 33 38) 76 19 19, E-Mail touristinformation@bernau-bei-berlin.de.