Kulturherbst im Ofenhaus Bernau – Tina Tandler begeisterte Publikum

Bernau (Barnim): Was passt an einem kühlen und trüben Herbstabend besser, als eine tolle Location und wundervolle, wärmende Klänge eines Saxophons?

So sahen es auch die BesucherInnen, die am verganganen Samstagabend das Ofenhaus in Bernau zum Bernauer “Kulturherbst” bis auf den allerletzten Platz füllten.

Schon mit den ersten Klängen gelang es Tina Tandler, der Grand Dame des Saxophons und eine der besten Musikerin unserer Region, das anwesende Publikum zu begeistern. Gemeinsam mit ihren Musikern Matthias Falkenau, Simon Anke und Christian Tschuggnall präsntierte sie ihr Programm “Saxophon verliebt”. Mal laut, mal leise, mal kraftvoll, mal zärtlich sorgte die Vollblutmusikerin mit ihren Musikern für tolle Stimmung und ein unvergessliches Konzert.

Wer Tina Tandler verpasst hat, dem empfehlen wir die beiden Konzerte am 26. Dezember 2017 um 16.30 Uhr und 20 Uhr in der Berliner Marienkirche am Alexanderplatz.

Beim Bernauer Kulturherbst freuen wir uns am kommenden Sonntag auf Heinz Rudolf Kunze.

Anbei ein paar Bilder vom Abend und ein Video vom vorletzten Jahr aus dem Bernauer Ofenhaus.