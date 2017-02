Info-Veranstaltungen zum Rathausneubau in Bernau

Bernau: Wie bereits einige Male berichtet, entscheiden Bernaus Bürger am 05. März 2017 via Bürgerentscheid zum Rathausneubau.

Hierzu gibt es zahlreiche Informations-Veranstaltungen der Befürworter sowie der “Gegner”. Daher möchten wir Euch folgende Termine ans Herz legen: (Original-Texte der Veranstalter, sortiert nach Veranstaltungsdatum)

Bürgerentscheid zum Rathausneubau – worum geht es?

Zu Information, Anfragen und Gesprächen zum Thema lädt die Fraktion DIE LINKE am Mittwoch, dem 15. Februar, um 18 Uhr in die Galerie Bernau ein: Zur Geschichte des Bauvorhabens, Stand der jetzigen Planung, Kosten, Funktion des Neubaus.

“Neben Infoständen und Plakaten wollen wir mit den Bernauerinnen und Bernauern reden und ihnen die Gelegenheit geben, sich sachlich und kritisch mit dem Thema auseinanderzusetzen“, so die Vorsitzende der Stadtfraktion der LINKEN Bernau, Dr. Dagmar Enkelmann. Beginn: 18 Uhr, Galerie Bernau, Bürgermeisterstr. 4.

Unabhängige laden zu Stopp-Rathaus-Neubau-Infostand

Die Initiatoren des Bürgerentscheids „Stopp Rathaus-Neubau“ laden zum nächsten Infostand. Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich über die Preisentwicklung der letzten Monate und bestehende Risiken zu informieren.

Die Unabhängigen stehen zu Gesprächen bei Kaffee und Kuchen bereit. Der Infostand findet am Samstag, den 18. Februar um 10 Uhr auf dem Bernauer Marktplatz statt. Zugleich weisen wir auf die Möglichkeit der Briefwahl hin.

Ortsbeirat Schönow lädt zur Infoveranstaltung zum Bürgerentscheid „Stopp Rathaus-Neubau“

Der Ortsbeirat Schönow lädt im Vorfeld des Bürgerentscheids „Stopp Rathaus-Neubau“ am Mittwoch, den 22. Februar um 19 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in das Gemeindezentrum Schönow, Schönerlinder Straße 25 a. Bürgermeister André Stahl wird über den Inhalt und die möglichen Auswirkungen des Bürgerentscheids zum Rathaus-Neubau am 5. März informieren und Fragen beantworten.

„Wir wollen den Schönowerinnen und Schönowern vor diesem wichtigen Bürgerentscheid noch einmal Gelegenheit geben, sich aus erster Hand sachlich zu informieren und ihre Fragen direkt an den Bürgermeister zu stellen, damit sie sich selbst eine Meinung bilden und am 5. März eine verantwortungsbewusste Entscheidung treffen können“, so Ortsvorsteherin Adelheid Reimann. Interessierte sind daher herzlich eingeladen.

PS: Anbei der Wahlzettel zum Bürgerentscheid am 05. März 2017. Kurz und knapp:

Wer für ein neue Rathaus ist, sollte NEIN ankreuzen, wer gegen ein neues Rathaus ist, der setzt sein Kreuz bei JA.

Anmerkung der Red.: In dem Bürgerentscheid geht es darum, dass ein Beschluss der Stadtverordneten aufgehoben werden soll, indem es um die Neubau-Kosten in Höhe von 15.8 Millionen Euro geht. Die Unabhängigen und Initiatoren des Bürgerentscheids fordern hingegen, dass der Anfangs geplante Kostenrahmen in Höhe von 9,8 Millionen Euro eingehalten werden soll.

Sollte der Bürgerentscheid aus Sicht der Initiatoren positiv ausfallen, so ist damit zu rechnen, dass es keinen Neubau geben wird und alles so bleibt wie es ist, da die Bausumme in Höhe von 9,8 Millionen Euro nicht annähernd ausreichen wird.

