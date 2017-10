Ho, ho, ho – Heute in 8 Wochen oder 61 Tagen ist Heiligabend

Bernau (Barnim): Heute in 61 Tagen ist Heiligabend. Auch wenn die Supermärkte schon seit einigen Wochen die Weihnachtszeit in Form von Dominosteinen, Stollen und Spekulatius ankündigen, so hält sich die Dekoration hierzu noch relativ zurück.

Bis auf einige “Weihnachts-Verrückte”, die bereits jetzt jede freie Minute in die Installationen ihrer Vorgarten-Weihnachtsbeleuchtung investieren. Keine leichte Aufgabe, denn tausende Lämpchen müssen überprüft werden, Rentiere richtig stehen und die weihnachtliche Geschichte in Szene gesetzt werden.

Anzeige

Auf Grund der modernen LED Technik und der damit meist einhergehenden Stromersparnis, erfreuen sich immer mehr Menschen an der weihnachtlichen Außendekoration und lassen dies zum Hobby werden und an staunenden Augen von außen scheint es auch nicht zu fehlen.

Auf dem Weg nach Bernau entdeckten wir heute ein Häuschen, welches bereits mitten in den Vorbereitungen zu sein scheint. Wir sind gespannt, was in den kommenden Wochen noch hinzu kommt.

Im Übrigen: Heiligabend fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Alle “Spät-Geschenke-Käufer” sollten sich daher lieber den Samstag einplanen.

In diesem Sinne, Euch eine schöne Vorweihnachtszeit!

Auch wir sind leider nicht perfekt! Du hast einen Schreibfehler gefunden oder möchtest den Artikel redaktionell korrigieren? Gib uns Bescheid, indem Du den Fehler markierst und Strg+Enter drückst. Danke.

Anzeige