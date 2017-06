Heute ist Siebenschläfertag – Wir wünschen einen sonnigen Dienstag

Bernau: Willkommen im heutigen Dienstag. Wir hoffen, Ihr seid gut zur Arbeit gekommen.

Heute ist Siebenschläfertag! Nach einer Bauernregel wird das Wetter der nächsten sieben Wochen etwa so werden, wie heute. Mit einem Mix aus Sonne und Wolken erwarten bis zu 24 Grad. Der Zeitraum um und insbesondere nach dem Siebenschläfertag gilt als meteorologische Singularität wetterbestimmend, die Bauernregel dazu gibt es in einer Vielzahl von Varianten.

Statistische Analysen ergaben, dass sie zwar nicht für den Siebenschläfertag selbst, jedoch für die erste Juliwoche in Süddeutschland in 60–70 %, in München sogar in 80 % der Fälle zutrifft, was mit der vom Jetstream abhängigen Großwetterlage zusammenhängt, welche sich üblicherweise Ende Juni bis Anfang Juli für einige Zeit stabilisiert.

Und sonst? Heute vor genau 28 Jahren, öffnete Ungarn seine Grenzen zu Österreich. In einem symbolischen Akt zerschneiden die Außenminister Österreichs und Ungarns, Alois Mock und Gyula Horn, demonstrativ den Grenzzaun zwischen ihren Ländern bei Sopron.

Tausende DDR-Bürger strömen daraufhin nach Ungarn, um über die “grüne Grenze” nach Österreich in den Westen zu fliehen.

Mitte August müssen die westdeutschen Diplomaten in Budapest, Prag und Warschau ihre Häuser wegen Überfüllung abriegeln, ebenso die Ständige Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin. Allein in der Prager Botschaft warten tausende DDR-Flüchtlinge auf ihre Ausreise. Und auf grenznahen ungarischen Zeltplätzen campieren über 200.000 Ostdeutsche…

In der Nacht vom 10. auf den 11. September 1989 ist es so weit: Ungarn öffnet seine Grenzen komplett.

Verkehr: Bitte beachtet, dass die S-Bahn S2 vom 26. Juni 2017 bis zum 30. Juni 2017 in der Zeit von 09-15 Uhr zwischen Blankenburg <> Buch nur im 20-Minutentakt verkehrt.

Euch einen schönen Dienstag!

Foto: Bernau LIVE

Infos via Wikipedia CC-by-sa-3.0/ZDF