Heute in Bernau: Lokaltour & Lichtfestival “Bernau leuchtet”

Bernau (Barnim): Also wir glauben daran, dass der Regen nachher aufhören wird. Zumindest drücken wir hierfür allen Gastronomen und Besuchern der heutigen Bernauer Lokaltour die Daumen.

Auch wenn es momentan noch etwas Nass draußen ist, erwartet unser Städtchen am heutigen Abend etliche Besucher zur Bernauer Lokaltour und zum Lichtspektakel “Bernau leuchtet”.

Bernau leuchtet – Lokaltour

Wie in jedem Jahr, findet heute die Bernauer Lokaltour statt. Ab 18 Uhr öffnen die Gastronomen der Bernauer Innenstadt ihre Türen bis tief in die Nacht. Auf das Publikum aus Bernau und Umgebung wartet, an verschiedenen Standorten, nicht nur ein buntes Programm mit Live-Musik und exotischen Klängen und Tanz auf dem Platz am Steintor, sondern auch ein kleines Lichtfestival.

Beim Lichtfestival BERNAU LEUCHTET werden besonders markante Gebäude angestrahlt. Kunstvolle Illuminationen an der Sankt-Marien-Kirche, am Steintor, am Wasserturm, am Gaskessel, am Pulverturm, in der Bürgermeisterstraße, am Marktplatz und im Goethepark sorgen für magische Momente. Eine bemerkenswerte Installation erwartet die Besucher am Rathaus. Mit Hilfe einer Steuerkonsole können sie die Farben der Fenster und Lichtsäulen intuitiv und kinderleicht verändern.

Zudem besteht von 18-20 Uhr die einmalige Möglichkeit, die alten Tresorräume der ehemaligen Deutschen Bank/Staatsbank der DDR in der Bürgermeister- Ecke Grünstraße zu bestaunen. Kurz bevor das alte Verwaltungsgebäude abgerissen wird und dem neuen Rathaus Platz macht geht es wohl letztmalig in den tiefen Keller in welchem noch immer ein großer Tresor fest verankert ist.

Kommt vorbei, zur Not mit Regenschirm!