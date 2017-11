Heute: „Der kleine Prinz“ – Filmabend in der Sparkasse Bernau

Bernau (Barnim): Zu einem außergewöhnlichen Filmabend laden am heutigen Dienstag, den 21. November 2017, die Buchhandlung Schatzinsel und die Sparkasse Barnim in die Räume der Sparkasse Bernau.

Gezeigt wird in ungewöhnlicher Kulisse der verloren geglaubte DEFA-Film “Der kleine Prinz” von Konrad Wolf aus dem Jahre 1966. Stargast des Abends ist die Hauptdarstellerin des Films Christel Bodenstein, die einiges über diesen zauberhaften Film und seine Geschichte zu erzählen weiß.

Beginn 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr, Eintritt: 10 € – Telefon (0 33 38) 36 80

Der kleine Prinz wurde im DEFA-Studio für Spielfilme von der Gruppe „Heinrich Greif“ auf ORWO-Color gedreht. Der Text der Ballade, die von Manfred Krug gesungen wurde, stammt von Paul Wiens. Das Szenenbild schuf Alfred Hirschmeier und die Kostümentwürfe kamen von Dorit Gründel. Die Rose wurde von Monika Lennartz gesprochen.

Die Dreharbeiten fanden vom 9. November 1965 bis zum 9. Januar 1966 statt. Die Kosten stiegen von anfangs 600.000 Mark der Deutschen Notenbank auf über 900.000 MDN. Auf Grund von Differenzen in Zuständigkeitsfragen begann man erst mit der Fertigstellung sich um die Urheberrechte zu kümmern. Diese bekam man aber von den Erben des Schriftstellers nicht und deshalb wurde Der kleine Prinz nur sehr selten mit einer Ausnahmegenehmigung gezeigt. Die Uraufführung erfolgte am Pfingstsonntag, den 21. Mai 1972 ohne größere Vorankündigung im 2. Programm des DFF. Seit 1. Januar 2015 sind die Urheberrechte an dem Buch, soweit sie Antoine de Saint-Exupéry betreffen, in Deutschland und den meisten anderen Staaten der Welt erloschen.

[Quelle: Wikipedia / CC-by-sa-3.0 – https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported]